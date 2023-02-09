Уфа лидирует в федеральных рейтингах — Мавлиев

По итогам девяти месяцев 2022 года в рейтинге городов-миллионников Уфа заняла 1 место по объёму отгруженной продукции, 2 — по миграционному приросту населения (уступив по этому показателю Краснодару), 4 — по вводу жилья и обороту общественного питания. Об этом сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, выступая с докладом об итогах развития города в 2022 году перед депутатами горсовета.

«В целом по совокупности статистических показателей среди городов-миллионников, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, Уфа занимает 2 место. Этот результат можно улучшить, разработаны комплексные программы по всестороннему преображению города», — сказал сити-менеджер башкирской столицы.

В том числе большая работа проводится в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы в 2024 году, отметил он: «Это будет событие федерального значения. Остается совсем немного времени, выходим на финишную прямую. Ключевое для нас в подготовке к юбилею — это наследие, которое останется уфимцам после празднования 450-летия. Все, что делается в городе — для жителей Уфы. И результатом всех этих преображений станет повышение качества жизни уфимцев».