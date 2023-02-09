Глава Башкирии: Каждое серьёзное ДТП, каждая гибель – это трагедия для семей

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана, после знакомства с работой Центра организации дорожного движения, встретился с коллективом ГИБДД МВД по РБ.

«По итогам года мы добились существенного снижения смертности на дорогах. Каждое серьёзное ДТП, каждая гибель – это трагедия для семей. Вы знаете, что по итогам 2022 года было снижение смертности на дорогах на 15 процентов. Это 72 спасённых жизни. За этим стоит большой труд всех структур – дорожников, муниципалитетов и, конечно, вашей. Хочу поблагодарить вас за эту работу, уважаемые коллеги.

Прекрасно понимаю, как тяжела ваша служба. Вы прошли разные реорганизации, решали вопросы со штатной численностью. Но я каждый раз привожу в пример экс-мэра Стерлитамака Спартака Галеевича Ахметова. Когда он там был руководителем, в Стерлитамаке был достигнут консенсус между автолюбителями, ГИБДД и пешеходами и все соблюдали правила дорожного движения. И у меня такая мечта, чтобы во всех городах все участники дорожного движения строго соблюдали правила. Для этого предстоит многое сделать.

Сегодня мы посмотрели Центр организации дорожного движения. Мы слаженно работаем с вами в части выполнения тех задач, которые поставлены по линии руководства ГИБДД. Прекрасно понимаем, что есть и задачи, связанные с установкой дорожных знаков, приведением отдельных участков дорог в нормативное состояние. Это большой, капиталоёмкий процесс, но мы каждый год это делаем.

Что ещё важно: объём строительства дорог в последние несколько лет существенно превышает то, что мы имели раньше. У нас крупные проекты – Восточный выезд, Южные ворота, обход пяти населённых пунктов на трассе М-7. Впереди ещё несколько масштабных проектов, которые мы обсудили с Росавтодором и Минтрансом России. Но мы должны в том числе решать проблемы, связанные с пробками, организацией движения. Не только за счёт строительства дорог, но и интеллектуальных систем регулирования дорожного движения, и, конечно, вашей качественной работой», - отметил Радий Хабиров и вручил благодарность Главы Башкортостана всему коллективу службы за эффективную работу.

Врио министра МВД по РБ Артур Сайфуллин поблагодарил Радия Хабирова за поддержку и внимание к работе дорожных инспекторов и за меры, которые принимаются властями для улучшения безопасности дорожного движения.

«Когда-нибудь мы придем к тому, что будет уважение друг к другу на дорогах, жесткое соблюдение правил дорожного движения, правильное поведение пешеходов. Для этого нужно вести работу с детьми уже в детских садах и школах», - сказал Радий Хабиров.