Радий Хабиров ознакомился в Уфе с работой Центра организации дорожного движения

Сегодня, 9 февраля, Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с работой Центра организации дорожного движения, который неделю назад начал свою работу в здании республиканского ГИБДД МВД по РБ.

Глава региона осмотрел кабинеты предварительной обработки фото- и видеофиксации и вынесения постановлений.

Руководитель Центра Мансаф Низакаев рассказал, что в зимний сезон сотрудники обрабатывают порядка 20 тысяч протоколов по нарушениям правил дорожного движения, зафиксированным камерами фото- и видеофиксации на федеральных и региональных трассах. В летний период эта цифра достигает 50 тысяч протоколов. Далее они через программный продукт поступают в ГИБДД, сотрудники которой и выносят постановления по штрафам.

«Наши сотрудники работают теперь в новом помещении в комфортных условиях. В этом году мы закупили новый программный продукт, который сам автоматически будет определять нарушения скоростного режима, а сотрудники центра будут работать со сложными нарушениями, которые фиксируют камеры, такие, например, как непристегнутый ремень безопасности, разговор водителя по телефону во время движения или выезд на сплошные линии», - рассказал Мансаф Низакаев.

Глава республики отметил, что для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах должны вовремя наноситься необходимые разметки и сами трассы должны быть хорошего качества.

По мнению Радия Хабирова, следующим этапом должно быть внедрение системы опознавания лиц, которая уже заработала в Москве.

Врио министра МВД по РБ Артур Сайфуллин отметил, что благодаря этой новой системе в столице России раскрыто порядка 7 тысяч преступлений.

Начальник УГИБДД МВД по РБ Владимир Севастьянов рассказал, что благодаря установленным в Башкортостане камерам фото- и видеофиксации в прошлом году удалось собрать почти 2 млрд рублей в виде штрафов.

Радий Хабиров дал поручение вице-премьеру правительства Алану Марзаеву предусмотреть выделение части из этой суммы на закупку и установление дорожных знаков, отбойников и других элементов организации дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД отметили, что установка дорожных камер помогает снижать аварийность, дисциплинирует водителей.

«В прошлом году количество погибших во время аварий снизилось на 72 человека. Все это стало возможным благодаря совокупности мер, принимаемых руководством республики по строительству и ремонту дорог, установке камер и других мер», - отметил Владимир Севастьянов.

Напомним, в 2022 году для повышения безопасности дорожного движения в регионе отремонтировали 1335 км дорог, установили и заменили 18 875 знаков, смонтировали 121 км барьерного и 19 км пешеходного ограждений, оборудовали системами освещения 387 км трасс.

Глава республики ознакомился с работой интеллектуальной транспортной системы Уфимской агломерации, которая внедряется в Башкортостане в рамках исполнения федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На автоматизацию процессов управления дорожным движением в Уфимской агломерации выделено 1,12 млрд рублей, 800 млн из которых – федеральные средства.

По словам Мансафа Низакаева, полностью система будет внедрена в 2024 году. В Уфе на главных перекрестках уже установлены 50 интеллектуальных светофоров, в этом году к ним прибавится еще 51, а также 138 детекторов транспортного потока. Они определяют плотность трафика, скорость движения и самостоятельно задают алгоритм переключения светофоров. Это увеличивает пропускную способность дорожной сети и позволяет избежать больших пробок. Сотрудники ситуационного центра, которые работают в круглосуточном режиме, видят тип транспорта и создают так называемую «зеленую волну». На трассе Уфа – аэропорт установлено информационное табло, где водители могут увидеть информацию о прогнозе погоды, коэффициенте сцепления и состоянии дороги.

Интеллектуальная система анализирует движение общественного транспорта, она позволяет видеть движение автобусов, троллейбусов и трамваев по маршруту.

Республика в рамках нацпроекта отправила свою заявку и на создание аналогичной системы в Стерлитамакской агломерации.

«Я очень надеюсь, что вся совокупность мер, которые мы принимаем для обеспечения безопасности дорожного движения, позволит нам навести порядок на дорогах республики. Безусловно, надо ужесточать требования по обучению новых водителей, по регистрации транспортных средств и повышать культуру вождения. Такие интеллектуальные системы позволят улучшать дорожное движение в крупных городах, сокращать количество пробок, регулировать график и интервал движения общественного транспорта», - резюмировал Радий Хабиров.