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Сегодня, 19:35

ОЭЗ «Алга» расширится за счет территории индустриального парка «Уфимский»

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Территория индустриального парка «Уфимский» войдет в состав особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга». Об этом стало известно сегодня во время совещания в Уфе, посвященное развитию преференциальных территорий в Башкортостане. Предложение Главы Башкортостана Радия Хабирова поддержал министр экономического развития России Максим Решетников. 

«Мы, конечно, мечтаем о дальнейшем развитии нашей экономической зоны «Алга». Совершенно справедливо было сказано, что она одна из самых динамично развивающихся. Это наша гордость. Мы всей республикой работаем над ее успешностью.  И у нас есть желание расширить ее на территории индустриального парка «Уфимский», чтобы строить новые производственные объекты», - сказал Радий Хабиров. 

Максим Решетников отметил, что за два с небольшим года республика на 2/3 заполнила 4 площадки ОЭЗ «Алга». «Таких показателей некоторые особые экономический зоны добиваются только через 7 лет. Считаем абсолютно обоснованной заявку на следующий этап расширения особой экономической зоны. Сегодня мы посмотрели промпредприятия. И что особенно важно речь не идет о том, чтобы включить в ОЭЗ действующие предприятия. У них есть планы по дальнейшему расширению производства, по их строительству уже пользуясь тем набором преференций и льгот, которые им дает особая экономическая зона «Алга», - сказал министр экономического развития России. 

Глава республики поблагодарил от имени всей башкортостанской управленческой, промышленной команды, руководителей предприятий Максима Решетникова и команду Минэкономразвития за эффективную работу, за предложение очень разнообразных инструментов экономического развития субъектов развития Российской Федерации. «Еще хочу поблагодарить за очень доброе отношение к нашей республике, для нас это большая честь. Нам очень приятно работать с командой Минэкономразвития. Республика находится в хорошей стадии своего развития. У нас 12 индустриальных парков, 18 технопарков, 5 территорий опережающего развития, особая экономическая зона. Мы развиваемся несмотря ни на что. И весь этот период нашего мощного прорыва приходится на непростые годы, которые были связаны и с коронавирусной инфекцией и в последующем с беспрецедентным санкционным давлением. Но живучесть нашей экономики очень высока и показывает дальнейшее движение», - сказал Радий Хабиров.

Автор:Азат Гиззатуллин
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