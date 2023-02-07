В Уфе состоялась церемония открытия чемпионата России по греко-римской борьбе

Сегодня в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой состоялась церемония открытия чемпионата России по греко-римской борьбе, который Башкортостан принимает впервые. Турнир посвящен 35-летию Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, на которых борцы сборной СССР триумфально выступили, завоевав в двух видах борьбы (греко-римской и вольной) 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, обеспечив первое общекомандное место команде Советского Союза.

«Для республики большая честь принимать у себя чемпионат России по греко-римской борьбе. Сегодня у нас в Уфе настоящий праздник спорта, хочу выразить слова благодарности нашим великим спортсменам, которые защищали честь советского и российского спорта и приехали разделить нашу радость. Башкортостан - гостеприимный регион, нам бы хотелось, чтобы всем спортсменам и тренерам было у нас комфортно и уютно, и вы получили приятные впечатления от нашей республики. Сегодня мы живем в непростые времена, когда наши парни и мужчины защищают нашу страну, проявляют мужество и героизм. В этих условиях наша страна объединилась. Мы не останавливаем подготовку наших спортсменов, которые являются будущим и гордостью России. Желаю спортсменам честной борьбы, мы будем болеть за вас», - сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана наградил орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» заслуженного тренера России, почетного вице-президента Федерации спортивной борьбы РБ Венера Гайнуллина и орденом Салавата Юлаева - заслуженного тренера России Бориса Понятова. Он также вручил сертификаты на квартиры победителям первенства мира по спортивной борьбе 2021 года Адлану Амриеву и Саиду-Хусейну Бакаеву, а их тренерам Валерию Коробову, Рамилю Сираеву и Геннадию Сырцову - сертификаты на автомобили.

Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили отметил, что именно на Олимпиаде в Сеуле закончилась история великого советского спорта и советской борьбы.

«Ярчайшие представители борьбы присутствуют сегодня в зале, среди них и олимпийские чемпионы Сеула. Для борцовской семьи именно там состоялось значимое событие – впервые знамя нашей великой страны нес борец, выдающийся спортсмен Александр Карелин. Мы снова живем надеждами, что сыны нашего Отечества взойдут на пьедестал и прославят нашу страну. Хочу всем пожелать мира, добра и здоровья, реализуйте себя и становитесь чемпионами», - сказал Михаил Мамиашвили.