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Вчера, 20:11

В Уфе состоялась церемония открытия чемпионата России по греко-римской борьбе

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Сегодня в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой состоялась церемония открытия чемпионата России по греко-римской борьбе, который Башкортостан принимает впервые. Турнир посвящен 35-летию Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, на которых борцы сборной СССР триумфально выступили, завоевав в двух видах борьбы (греко-римской и вольной) 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, обеспечив первое общекомандное место команде Советского Союза.

«Для республики большая честь принимать у себя чемпионат России по греко-римской борьбе. Сегодня у нас в Уфе настоящий праздник спорта, хочу выразить слова благодарности нашим великим спортсменам, которые защищали честь советского и российского спорта и приехали разделить нашу радость. Башкортостан - гостеприимный регион, нам бы хотелось, чтобы всем спортсменам и тренерам было у нас комфортно и уютно, и вы получили приятные впечатления от нашей республики. Сегодня мы живем в непростые времена, когда наши парни и мужчины защищают нашу страну, проявляют мужество и героизм. В этих условиях наша страна объединилась. Мы не останавливаем подготовку наших спортсменов, которые являются будущим и гордостью России. Желаю спортсменам честной борьбы, мы будем болеть за вас», - сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана наградил орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» заслуженного тренера России, почетного вице-президента Федерации спортивной борьбы РБ Венера Гайнуллина и орденом Салавата Юлаева - заслуженного тренера России Бориса Понятова. Он также вручил сертификаты на квартиры победителям первенства мира по спортивной борьбе 2021 года Адлану Амриеву и Саиду-Хусейну Бакаеву, а их тренерам Валерию Коробову, Рамилю Сираеву и Геннадию Сырцову - сертификаты на автомобили. 

Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили отметил, что именно на Олимпиаде в Сеуле закончилась история великого советского спорта и советской борьбы.

«Ярчайшие представители борьбы присутствуют сегодня в зале, среди них и олимпийские чемпионы Сеула. Для борцовской семьи именно там состоялось значимое событие – впервые знамя нашей великой страны нес борец, выдающийся спортсмен Александр Карелин. Мы снова живем надеждами, что сыны нашего Отечества взойдут на пьедестал и прославят нашу страну. Хочу всем пожелать мира, добра и здоровья, реализуйте себя и становитесь чемпионами», - сказал Михаил Мамиашвили.

Участники церемонии открытия понаблюдали за полуфинальными схватками чемпионата России, в котором принимают участие 350 спортсменов из 50 регионов страны.

Победители и призеры чемпионата выполнят норматив спортивного звания «мастер спорта России», а также получат денежные призы в каждой из 10 весовых категорий.

«Чемпионат России по греко-римской борьбе мы проводим впервые, хотя мы принимали даже чемпионат мира. В Уфе собрались лучшие спортсмены, практически национальная сборная по греко-римской борьбе. Для нас – это большая честь и ответственность. Такие соревнования привлекают очень много молодежи и дают толчок развитию спортивной борьбы и массовой борьбы. В следующем году к юбилею Уфы мы откроем Дворец борьбы. В республике хорошо заработала программа «Сельский тренер», по которой мы даем гранты в один миллион рублей. Активно развивается спортивная борьба в школах», - сказал Радий Хабиров.

Автор:Азат Гиззатуллин
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