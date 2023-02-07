Глава Башкирии посетил новый зал для спортивной борьбы

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили посетили новый зал для спортивной борьбы, который открылся на проспекте Октября, 2.

Общая площадь борцовского и тренажерного залов составляет 1000 квадратных метров. Вице-президент федерации спортивной борьбы Башкортостана, главный тренер сборной республики по вольной борьбе Алексей Бятиков рассказал, что работы по ремонту помещения шли 2,5 месяца, здесь полностью обновили все инженерные коммуникации, оборудование, все это за счет частных инвестиций от предпринимателей, которые любят данный вид спорта. На закупку инвентаря и борцовских ковров было выделено 12 млн рублей по социальному заказу Минспорта Башкортостана.

«Для детей сделана специальная приточно-вытяжная вентиляция с подогревом для комфортного занятия спортом в межсезонье. Во время ремонта использовались специальные материалы для современных спортивных залов. Здесь мы положили 14 борцовских ковров, 7 для занятий вольной борьбой, 7 - грэпплингом. На них одновременно могут заниматься 100 детей, с ними будут работать 8 тренеров, один из них легенда Джефф Монсон. Мы подобрали очень серьезный тренерский штаб. Уникальность нашего нового зала для спортивной борьбы будет заключаться и в том, что мы шагнули в сторону адаптивного спорта. Один из наших тренеров будет заниматься со слабослышащими детьми. Здесь есть условия для того, чтобы тренировались и росли будущие олимпийские чемпионы», - отметил Алексей Бятиков.

Глава республики осмотрел раздевалки юных борцов, тренажерный и борцовский залы и пообщался с олимпийскими чемпионами по вольной и греко-римской борьбе, которые приехали в Уфу на открытие чемпионата России по данному виду спорту. Завтра они проведут для юных спортсменов свои мастер-классы.

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы Давид Мусульбес от лица борцов поблагодарил Главу Башкортостана за его пристальное внимание к развитию спортивной борьбы в республике и вручил Радию Хабирову благодарность от Российского союза спортсменов за личный вклад в развитие олимпийского движения, индустрии спорта, создание спортивной инфраструктуры, пропаганду ценностей физкультуры и спорта, популяризацию здорового образа жизни.

Глава региона пригласил олимпийских чемпионов и знаменитых тренеров на открытие в 2024 году Дворца борьбы.

«В нем будет три борцовских зала с 18 коврами, универсальный спортивно-концертный зал с трибунами на 3500 мест, где можно будет проводить турниры любого уровня. Там будет свой медицинский блок, фитнес-центр со СПА, своя гостиница. Надеюсь, Федерация спортивной борьбы России приурочит турнир к его открытию. Мы также активно развиваем программу «Спортивная борьба в школы», ей уже охвачены 83 школы республики, в этом году их количество будет доведено до 100. Тут вопрос даже не в количестве, а в качественной подготовке юных борцов. Не все из них станут мастерами спорта и чемпионами, главное - они получат хорошие навыки и будут физически крепкими», - сказал Радий Хабиров.