Радий Хабиров посетил СОШ №4 села Верхнеяркеево, обновлённую по федеральной программе капремонта

10 февраля в селе Верхнеяркеево Илишевского района Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил среднюю общеобразовательную школу №4. Её модернизировали по федеральной программе капремонта образовательных учреждений. Всего в этом учебном году школу посещают более 500 детей.

Новый корпус учебного заведения построили более 20 лет назад, в 2000 году. Его открывал первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов. На базе школы создали центр дополнительного образования «Точка роста», а также кадетские классы имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Кадеты получают знания и навыки по основам военной службы, а также патриотическое воспитание.

В 2022 году в школе провели капитальный ремонт, а также укрепили материально-техническую базу учреждения. На эти цели направили 122,7 млн рублей. Радий Хабиров отметил хорошее качество ремонта и пожелал школьникам успешной учёбы.

Глава Башкортостана осмотрел учебные классы, столовую, актовый зал и медпункт, в котором работает стоматологический кабинет. Педагоги во время общения рассказали, что после модернизации в школе стало комфортно работать и учиться, здесь развиваются новые направления дополнительного образования и творческого развития учеников. Так, недавно здесь открыли Центр детских инициатив, где занимаются авиамоделированием и знакомятся с беспилотной авиацией.

Коллектив образовательного учреждения поблагодарил руководство республики за успешную работу по включению школ региона в федеральную программу капремонта.

Радий Хабиров подчеркнул, что результаты заявочных кампаний во многом зависят от активности самих муниципалитетов.

Всего в Илишевском районе по федеральной программе капремонта модернизировали три школы. В плане на 2023 год – ещё три учебных заведения.

Ранее «Башинформ» писал, что в 2023 году по федеральной программе модернизации школьных систем в республике планируют отремонтировать 77 школ. Для проведения ремонта выделят 3,6 млрд рублей из федерального бюджета и 700 млн рублей из республиканской казны, в общей сложности 4,3 млрд рублей.