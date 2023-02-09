В Уфе установлен абсолютный рекорд жилого строительства

За 2022 год в Уфе построен 1 миллион 170 тысяч квадратных метров жилья, что стало абсолютным рекордом за всю историю города, включая советский период. Предыдущий рекорд 2021 года был улучшен на 2 тысячи квадратных метров. В сравнении с допандемийным 2019 годом показатели строительной отрасли возросли на 60%. Такие данные привел мэр города Ратмир Мавлиев в ежегодном отчете перед Горсоветом.

В перспективе ближайших десяти лет Уфа должна выйти на уровень строительства 3 миллионов квадратных метров жилья.

Жилому строительству будут способствовать проекты комплексного развития территорий, которые уже реализуются в Уфе и Нефтекамске. Для подготовки инженерной инфраструктуры действует программа «Стимул», в рамках которой из федерального бюджета выделены субсидии на 7,2 миллиарда рублей. Кроме того, республика привлекла инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 19,6 миллиарда рублей. В комплексе такая поддержка обеспечит инженерной инфраструктурой строительство и ввод в эксплуатацию 7,5 миллиона квадратных метров жилья.

Активизации строительной отрасли будет способствовать и начавшееся в республике разумное упрощение административных барьеров для застройщиков, которые порой вынуждены годами получать разрешения на строительство.

В перспективе ближайших 20 лет основное развитие Уфы будет идти по так называемой «Западной дуге», куда входит Затон, Дема, поселки Миловка, Романовка и Цветы Башкирии. На этих территориях планируется построить 6,8 миллиона квадратных метров жилья, а их население возрастет на 226 тысяч человек.

Наиболее крупным районом строительства станет Затон, где появится 2,6 млн. кв. м жилья, куда заселятся 80 тысяч человек. В Деме планируется возвести около 1,9 млн. кв. м жилплощади для 63 тыс. человек, в Миловке-Романовке - 2,1 млн. кв. м для 70 тысяч жителей. В поселке Цветы Башкирии будет построено 400 тысяч квадратных метров жилья для 13 тысяч жителей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что по итогам 2022 года в республике введены в эксплуатацию рекордные 3,062 млн кв. метров жилья. Это на 5,4% больше, чем в 2021 году.