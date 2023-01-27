Башкирия установила новый рекорд по вводу жилья

В Башкирии установлен новый рекорд по вводу жилья, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

По информации статистиков, в 2022 году темпы жилищного строительства в республике достигли показателя в 3 млн 62 тысячи квадратных метров. Объем введенного в регионе жилья увеличился на 105,4 процента по сравнению с рекордным 2021 годом.

Глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании, посвященном подготовке к 450-летию Уфы, отметил, что таких рекордных объемов строительства не было в истории республики.

«Президент России поставил задачу довести к 2030 году объемы жилищного строительства до 4 млн квадратных метров. Задача амбициозная, и в ее решение основную лепту должна внести Уфа. У столицы появляются новые земли для ее развития и строительства жилья в том же Забелье. Но нужен единый генеральный план развития новых территорий города, все должно быть продумано до мелочей, застройку новых территорий нельзя вести по отдельным локациям», — сказал тогда Радий Хабиров.

Напомним, в Уфе впервые перестроят целый квартал аварийных домов на площади почти 7 га, информировал «Башинформ».

По данным Башстата, на индивидуальных застройщиков приходится 1,922 млн квадратных метров введенного жилья. Это на 7,9 процента больше, чем в 2021 году.

Важно: в строительной отрасли Башкирии, несмотря на общую ситуацию в экономике и санкционное давление, удалось сохранить позитивный тренд развития и прироста, информировал ранее «Башинформ».

«Благодаря государственной поддержке строительной отрасли 2022 год стал лучшим по темпам вводимого жилья за всю историю Башкирии. Сегодня важно прорабатывать задел на последующие годы, чтобы не снижать наших показателей», — заявил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин.

На сегодняшний день в Башкирии насчитывается около 10,4 тысячи строительных организаций, в которых трудится 61 тысяча человек.

Помимо непосредственно строительства жилья, в республике ведется активная и серьезная работа по решению проблем обманутых дольщиков.

Как неоднократно подчеркивал Глава Башкирии Радий Хабиров, неоценимую помощь в работе с дольщиками оказывает Фонд развития территорий.

«Мы наладили тесное и эффективное взаимодействие, сформировали план совместных действий. Благодаря этому решение тяжелейшей проблемы „долгостроев“ серьёзно продвинулось вперёд. Чтобы в будущем в регионе не возникало подобных ситуаций, я возглавил республиканский градостроительный совет, регулярно провожу тематические совещания в формате „Стройчас“, на которых мы предметно разбираем вопросы по каждому проблемному дому и пути их решения», — цитирует «Башинформ» Радия Хабирова.

Глава республики добавил, что одно из важных направлений строительной политики — взаимодействие с правоохранительными органами по привлечению к ответственности недобросовестных застройщиков.

«Эта работа доказала свою эффективность. Вынесен обвинительный приговор по очень резонансному делу о хищении 2,4 млрд рублей руководителями компании „КилСтройИнвест“, — напомнил Радий Хабиров. — Хочу подчеркнуть, что мы приложим все усилия для того, чтобы не допускать мошенников к работе на нашем строительном рынке».

Как сообщал «Башинформ» со ссылкой на вице-премьера правительства РФ — председателя наблюдательного совета Фонда развития территорий Марата Хуснуллина, по итогам 2022 года Башкирия вошла в пятерку лучших регионов по решению проблем обманутых дольщиков. На первом месте - Подмосковье, далее следуют Ленинградская область, Кубань, Новосибирская область и Башкирия.