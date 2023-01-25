В Уфе впервые перестроят целый квартал аварийных домов на площади почти 7 га

В Башкирии заключен первый договор комплексного развития территорий (КРТ), сообщили в пресс-службе правительства региона.

Документ на право комплексного развития квартала, ограниченного улицами Вологодская, Суворова, Уссурийская и Орджоникидзе в Калининском районе города Уфы, подписан с ООО «Специализированный застройщик — управление комплексной застройки № 12 КПД» треста «Крупнопанельное домостроение».

«Под снос определен целый квартал аварийных домов общей площадью в 6,78 гектара. Территорию планируется развить в течение ближайших семи лет. Для переселения уфимцев из аварийного жилья первой очередью предполагается строительство двух стартовых жилых домов: одного 16-этажного и одного 20-этажного по ул. Орджоникидзе и Уссурийской, второй очередью — остальные жилые дома», — пояснил замминистра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов.

Еще один проект комплексной жилой застройки в Уфе находится на стадии подготовки к торгам. Речь идет о развитии квартала между улицами Интернациональная, Нежинская, Маяковского, Победы и территорией городской клинической больницы № 13. Общая площадь территорий двух проектов составляет 8,7 гектара, на которых планируется возвести 85 тысячи квадратных метров жилья и около 1 тысячи «квадратов» нежилых помещений.

«Запуск проектов КРТ запланирован для обновления застройки республики, улучшения транспортной инфраструктуры Уфы и привлечения внебюджетных источников финансирования», — подчеркнули в правительстве Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», в строительной отрасли Башкирии, несмотря на общую ситуацию в экономике и санкционное давление, удалось сохранить позитивный тренд развития и прироста. 2022 год стал лучшим по темпам жилищного строительства, подчеркнули информагентству в региональном минстрое. Согласно прогнозу, по итогам прошлого года планируется достичь показателя в 3 млн 10 тыс. кв. метров.

В 2021 году республика уже достигла рекордного объема ввода жилья 2 млн 906 тысяч квадратных метров. По итогам нового года рекорд будет превышен на 3,5%. Точные цифры будут озвучены на заседании коллегии минстроя Башкирии.