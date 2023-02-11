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Сегодня, 21:26

Минэкономразвития РФ поддержало башкирский проект использования беспилотников в сельском хозяйстве

Беспилотники смогут участвовать в перевозке грузов, проведении аэрофотосъёмок, а также выполнять авиахимические работы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Башкортостан является одним из передовых регионов по установлению экспериментального правового режима. Минэкономразвития России рассмотрело и поддержало инициативное предложение АНО «Центр стратегических разработок РБ» и ряда компаний об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Башкирии. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей поездки в республику.

«Этот правовой режим будет иметь существенное отличие от ранее установленных в Томске, Камчатском крае, ХМАО, ЯНАО, Чукотке, т. к. расширяет сферы применения БАС – в дополнение к аэродоставке грузов беспилотники будут помогать в сельском и лесном хозяйстве, включая борьбу с пожарами и незаконной вырубкой леса. Это, в том числе, обсуждалось в пятницу 10 февраля с участием Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова. Принимая во внимание задачу развития создаваемой отрасли беспилотной авиационных систем установление данного ЭПР ожидаем в ближайшее время», – отметил Максим Решетников.

Для функционирования БАС требуется широкий круг цифровых решений, которые применяются в бортовом оборудовании беспилотных воздушных судов и в пунктах дистанционного пилотирования. Непосредственно полетное задание формируется внешним пилотом через графический интерфейс, в котором отмечаются ключевые точки маршрута, а также параметры полета. Сформированный план загружается в автопилот беспилотного воздушного судна и направляются в органы обслуживания воздушного движения. Полет на всех его стадиях происходит при непосредственном управлении внешнего пилота.

Использование дронов-беспилотников для доставки грузов позволит обслуживать удаленные и труднодоступные территории, а также обеспечит оперативную связь с ними независимо от наличия наземных путей сообщения. Сейчас доставка грузов на такие территории осуществляется либо сезонно, либо пилотируемыми воздушными судами, не обеспечивающими оперативность применения и экономически неоправданными для перевозки грузов.

Что касается проведения аэрофотосъемки беспилотниками, то на сегодняшний день это один из востребованных сервисов. Преимущества, связанные с оперативностью и высокой точностью получаемых данных, высоко ценятся при выполнении таких работ, как обследование трубопроводов, линий электропередачи и других инфраструктурных объектов.

Использование дронов-беспилотников в сельском и лесном хозяйстве на сегодняшний день востребовано, например, при авиахимических работах. Кроме того, это позволяет реализовать принципы «точного земледелия», сделать этот тип работ более безопасным для человека и расширить географию применения.

Новые сервисы начнут использоваться в Башкортостане сразу после установления ЭПР. Срок действия эксперимента – три года.

Для комплексного решения всех задач будет реализован проект по созданию интеллектуальной платформы «Флай Дрон». В него войдут системные модули для регистрации, хранения и обработки данных обо всех субъектах ЭПР и выполняемых ими операциях. «Флай Дрон» позволит объединить всех участников процесса эксплуатации беспилотников на всем пути от планирования сервисов до приемки результатов заказчиком, а также обеспечить автоматизированный контроль за их выполнением на всех этапах бизнес-процесса.

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