Ученый ответил на вопрос о возможности землетрясений в Башкирии

Уже на протяжении нескольких дней со страниц СМИ и экранов телевизоров не сходит информация о новых жертвах и разрушениях, вызванных крупнейшим за несколько десятилетий землетрясением в Турции.

Что могло послужить причиной такого масштабного стихийного бедствия и возможно ли подобное в Башкирии? Ответить на эти вопросы «Башинформ» попросил эксперта, и. о. заведующего кафедрой геологии, гидрометеорологии и геоэкологии, кандидата геолого-минералогических наук Уфимского университета науки и технологий, доцента Владимира Никонова.

«Причиной землетрясений является постоянное движение горных масс в земной коре, которое обусловлено глобальной тектоникой, то есть перемещением крупных литосферных плит, включая континенты. В подавляющем большинстве случаев мы не замечаем эти движения, поскольку они происходят очень медленно и плавно, буквально сантиметр в год. Но бывает так, что движение плиты наталкивается на какое-то препятствие, и тогда срабатывает эффект сжатой пружины. Плита продолжает двигаться, ей оказывается сопротивление другой плитой на контакте, и гигантский объем, массив горной породы превращается в сжатую пружину. Это напряжение разряжается в виде резкого толчка. Происходит мгновенный взрыв со смещением значительного объема горной породы в недрах. И если это случается на значительно небольшой глубине, то происходит катастрофа. Очаг землетрясения в Турции находился на глубине всего 15-20 км — это слишком маленькое расстояние, чтобы вышележащие породы смогли смягчить удар. Упругие волны дошли до поверхности и вызвали огромные разрушения», — пояснил эксперт.

Что касается Башкирии, по словам Владимира Никонова, повышенная, но не опасная сейсмическая напряженность в регионе фиксируется на границе западного подножия Уральских гор и прилегающей равнины. Например, землетрясения магнитудой от 2 до 4 баллов иногда бывают в Мелеузе и севернее.

«Я всегда говорю своим студентам, что землетрясение, наряду с вулканами — это главный скульптор, создавший нашу планету. Но лучше наблюдать за работой этого скульптора на большом расстоянии», — прокомментировал ученый.

Большой материал «Башинформа» о том, почему землетрясения в Башкирии — не редкость, читайте здесь.