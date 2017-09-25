Дрожь земли уральской

Утром 5 сентября в Башкирии зафиксировали подземные толчки. Люди почувствовали, как шатаются дома, в некоторых зданиях тряслись люстры, кровати, беспокоились домашние питомцы. По данным ученых, это были отголоски землетрясения в Челябинской области магнитудой 5.6. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Почему землетрясения в Башкирии – не редкость, насколько сильными они бывают, можно ли их предсказать и как себя вести в случае очередного ЧС? С этими вопросами мы обратились к специалистам.
Как объясняет наш эксперт, завкафедрой геологии и полезных ископаемых Башгосуниверситета, кандидат геолого-минералогических наук Исхак Фархутдинов, причина сентябрьского землетрясения – рост Уральских гор. Пять миллионов лет назад они начали расти и за год поднимаются в среднем на 5-7 миллиметров.
- Уральская зона в целом характеризуется умеренной сейсмичностью и такие землетрясения тут характерны, - говорит Исхак Фархутдинов.
По его словам, похожие по силе землетрясения были на Урале и раньше. Например, в 2015 году подземные толчки интенсивностью 4.7 балла произошли в поселке Сабик на западе Свердловской области, в 2010 году землетрясения, мощностью 4.3 балла зафиксировали в городе Качканаре на северо-западе Свердловской области, в 1995 году землетрясение в 5.5 балла произошло в городе Соликамске.
В Уфе последний раз подземные толчки фиксировали в октябре 2015 года, их причиной было землетрясение в Пакистане и Афганистане магнитудой 7.7 балла.
Первое же известное ученым землетрясение в Башкирии произошло в 1549 году в деревне Илькашево Чишминского района. Уфимский краевед Василий Юматов в очерке «Древние предания у башкирцев Чубилинской волости», опубликованном в 1848 году, писал: «земля кричала…, потом была жестокая зима с глубоким снегом».
Исхак Фархутдинов,
заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых Башгосуниверситета, кандидат геолого-минералогических наук
Может ли деятельность человека вызвать землетрясения?
Да, может. По словам Исхака Фархутдинова, сейсмоопасность увеличивается в районах затопления при строительстве водохранилищ, при добыче нефти и газа. Например, толчки с магнитудой до пяти фиксировали на Ромашкинском месторождении в Татарстане.
- Землетрясения также могут быть вызваны обвалами и оползнями пород. Они называются обвальными и имеют локальный характер и небольшую силу.
- Землетрясения могут быть вызваны и искусственно: например, мощным взрывом при добыче полезных ископаемых или при подземном ядерном взрыве.
- Землетрясение может инициировать и карстовые разрушения. Но это очень слабые землетрясения и к большим разрушениям, как и большинство техногенных землетрясений, скорее всего, они не приведут.
Возможны ли в Башкирии разрушительные землетрясения как в Японии?
По мнению ученых, разрушительные землетрясения, такие как на Курилах или в Японии, для территории Башкирии маловероятны. Максимум, что пока прогнозировали для нашего региона – 8 баллов, но и такого никогда не было. Самые сильные землетрясения на Урале магнитудой 6.5 произошли 17 августа 1914 в городе Билимбай на западе Свердловской области и 10 сентября 1959 года в городе Губаха на северо-востоке Пермского края. Другое дело, что геология – наука непредсказуемая. Даже в Китае и Японии, где на исследования сейсмической активности выделяются миллиарды долларов, спрогнозировать сильные землетрясения удается не всегда.
Нужна ли Башкирии сейсмическая станция?
Необходимость строительства в Башкирии сети сейсмостанций назрела давно. Так, например, не имея собственных данных, специалисты не могли сразу определить природу землетрясений, которые прошли в 2011 году в Мелеузе.
Первая и пока единственная сейсмостанция появилась в республике всего пять лет назад – в 2013 году. Она принадлежит не государству, а частной компании. Находится станция в деревне Лекаревка Уфимского района. Здесь в специальном павильоне на пятиметровой глубине установлено три сейсмометра высокой чувствительности. Каждый из них регистрирует различные виды колебания земли, как удаленные – со всего земного шара, так и местные. Если землетрясение произойдет, к примеру, в Китае, то информация о нем поступит на сейсмостанцию в Уфимском районе спустя всего несколько минут, и эти данные в автоматическом режиме уйдут в Единую систему сейсмологических наблюдений, которая находится в городе Обнинске Калужской области.
Карта очагов землетрясений в России
Тектоника плит
Но этого недостаточно. По словам ученых, чтобы вести мониторинг, республике нужны по меньшей мере еще пять таких сейсмостанций. Цена каждой примерно миллион рублей.
- Сейсмическая станция позволяет не только осуществлять мониторинг землетрясений и наблюдать за процессами в геологической среде, но и прогнозировать их в будущем. На основе этих наблюдений уже можно делать какие-то выводы и прогнозы, - говорит председатель Общественного центра по сейсмологии Башкирии Рушан Шакуров.
После землетрясения 5 сентября в секторе мониторинга Уральского региона при Институте геофизики РАН объявили, что на границе Башкирии и Челябинской области установят три мобильные сейсмические станции. Специалисты института направились к эпицентру землетрясения для того, чтобы изучить его природу и измерить показатели смещения земной поверхности. О результатах исследования мы обязательно расскажем.
Как измеряют силу землетрясения?
Существуют две величины, измеряющие силу землетрясения — магнитуда и интенсивность. И в повседневной жизни эти два понятия нередко путают. На самом деле всё очень просто.
При каждом землетрясении выделяется энергия, которая распространяется в виде сейсмических колебаний. Магнитуда и есть оценка силы этих сейсмических волн. Первым шкалу магнитуд предложил Чарльз Рихтер. Магнитуда измеряется условными единицами 1 до 9, а не баллами. Правильно говорить — «землетрясение магнитудой 3».
Интенсивность землетрясения - это оценка последствий землетрясения для людей, строений, природных объектов. Интенсивность землетрясения измеряется баллами. В разных странах используются различные «шкалы интенсивности», в России это 12-бальная шкала Медведева- Шпонхойера-Карника, в США - шкала Меркалли.
Как вести себя во время землетрясения?
Автор – Альфия Аглиуллина. В материале использованы данные из статьи «Свод сведений о землетрясениях РБ с середины XVI века по 2004 г.» Рушана Шакурова. Фото - www.depositphotos.com. Видео - МЧС России, из личного архива Исхака Фархутдинова.