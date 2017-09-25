Дрожь земли уральской

Как объясняет наш эксперт, завкафедрой геологии и полезных ископаемых Башгосуниверситета, кандидат геолого-минералогических наук Исхак Фархутдинов, причина сентябрьского

землетрясения – рост Уральских гор. Пять миллионов лет назад они начали расти и за год поднимаются в среднем на 5-7 миллиметров.



- Уральская зона в целом характеризуется умеренной сейсмичностью и такие землетрясения тут характерны, - говорит Исхак Фархутдинов.



По его словам, похожие по силе землетрясения были на Урале и раньше. Например, в 2015 году подземные толчки интенсивностью 4.7 балла произошли в поселке Сабик на западе Свердловской области, в 2010 году землетрясения, мощностью 4.3 балла зафиксировали в городе Качканаре на северо-западе Свердловской области, в 1995 году землетрясение в 5.5 балла произошло в городе Соликамске.



В Уфе последний раз подземные толчки фиксировали в октябре 2015 года, их причиной было землетрясение в Пакистане и Афганистане магнитудой 7.7 балла.



Первое же известное ученым землетрясение в Башкирии произошло в 1549 году в деревне Илькашево Чишминского района. Уфимский краевед Василий Юматов в очерке «Древние предания у башкирцев Чубилинской волости», опубликованном в 1848 году, писал: «земля кричала…, потом была жестокая зима с глубоким снегом».