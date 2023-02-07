Отдохнули и снова в бой: у военнослужащих башкирских батальонов завершился отпуск

Бойцы башкирских батальонов побывали дома в отпуске. Это уже вторая партия военнослужащих, отдохнувших в кругу родных. Как только они займут свои позиции в зоне СВО, повидаться с близкими смогут другие добровольцы.
Напомним, первая организованная группа отпускников из числа добровольцев приехала в республику 26 января. А 1 февраля в башкирской столице встречали группу мобилизованных, получивших право на отдых. До этого бойцы возвращались домой на побывку поодиночке. Теперь групповая ротация парней организована на регулярной основе. Причем прибывать на отдых будут все бойцы из Башкирии: и контрактники, и мобилизованные, и добровольцы. Стоит отметить, что доставка ребят из зоны СВО проходит организованно и, что немаловажно, оперативно: для этого по поручению Главы РБ Радия Хабирова были выделены специальные автобусы. Такой формат значительно экономит время, которое можно потратить на общение с близкими.
«Вот такой у нас красавец», - показывает питомца «доставаловец» с позывным «Ведьмак». Собака поедет нести службу вместе со своим хозяином. Заместитель командира башкирского батальона, который пока не смог приехать в отпуск, попросил сослуживца привезти ее, так как очень соскучился.
«Будет вместе с ним воевать, нести дежурства, охранять границы нашей Родины. Мне несложно было забрать и довезти ее, у нас вообще там много собак, они очень помогают, героические братья наши меньшие. Что касается меня, я уезжаю с отличным настроением. Побывал дома, весь отпуск проводил время с семьей. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем жителям Башкирии за помощь в сборе гуманитарной помощи. Поддержку оказывают очень сильную, форму нам прислали новую, регулярно получаем средства бронезащиты, медикаменты, продукты. У нас все есть», - делится боец.
Как ранее писал «Башинформ», часть добровольцев башкирских батальонов имени Героев России Александра Доставалова и Минигали Шаймуратова приехали на побывку в конце января. Свой отпуск они начали с церемонии возложения цветов к памятнику легендарного комдива на Советской площади в Уфе. А потом поспешили домой, к своим близким. Военнослужащие признаются, что рады бы отдохнуть подольше. Но понимают: пора возвращаться в строй, выполнять свой долг.
«Отпуск прошел на ура. Старался навестить всех родственников и близких. Уезжаю спокойно. Знаю, что наши семьи здесь под присмотром. Вот элементарно: трубы в квартире протекли, моментально пришли и устранили проблему. Так что все необходимое у них есть. Администрация района даже помогла родителям с приобретением спутниковой тарелки. Выплаты тоже приходят регулярно», - отметил военнослужащий с позывным «Зингер».
К разговору о поддержке семей участников СВО присоединился боец с позывным «Док». Он поделился, что его маме была нужна срочная операция. Все ответственные ведомства тут же подключились, женщину устроили в больницу и все прошло успешно. Также боец признался журналисту агентства «Башинформ», что перед отпуском больше всего мечтал обнять близких и искупаться в бане.
«Я очень мечтал увидеть своих близких, родных, это даже не обсуждается. И так хотелось в баню! Рад, что получилось все задуманное. А теперь пора возвращаться. С боевым настроем едем к друзьям, за эти месяцы сослуживцы стали родными людьми», - говорит «Док».
Проводить «Дока» пришла вся большая семья, в том числе и восстановившаяся после операции мама. Больше всех переживал отец. Ренарис Аслямов и сам был в рядах «шаймуратовцев», служил вместе с сыном. А теперь провожает его.
«Сын уехал раньше меня. Через месяц и я решился, подписал контракт, и мы были там вместе. Я успел три месяца повоевать, сейчас уже не прохожу по возрасту, а он уезжает. Поэтому, конечно, есть чувство беспокойства за сына. Но, в то же время, чувствую гордость, ведь мы, добровольцы, не знаем страха, но понимаем, за что и во имя чего идем туда», - делится Ренарис Тагирович.
После общего сбора и построения бойцам дали пять минут попрощаться с близкими. И вот – время трогаться в путь. Как уже было сказано, республика организовала для них трансфер: до места дислокации своих подразделений военнослужащие доедут на автобусах, выделенных по поручению Главы Башкирии.
«Ребята отдохнули и сегодня убыли. Как только они приедут в свои военные части на территории СВО, следующая партия отпускников на этом же транспорте, который предоставила нам республика по поручению Радия Хабирова, прибудет в отпуск. Поочередно отдохнут все, это у нас уже будет третья партия», - сообщил советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов.
Автобус в сопровождении экипажа МЧС трогается в путь. «Мы обязательно вернемся с победой», - обещают на прощание бойцы своим близким.