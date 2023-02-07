Отдохнули и снова в бой: у военнослужащих башкирских батальонов завершился отпуск

Как ранее писал «Башинформ», часть добровольцев башкирских батальонов имени Героев России Александра Доставалова и Минигали Шаймуратова приехали на побывку в конце января. Свой отпуск они начали с церемонии возложения цветов к памятнику легендарного комдива на Советской площади в Уфе. А потом поспешили домой, к своим близким. Военнослужащие признаются, что рады бы отдохнуть подольше. Но понимают: пора возвращаться в строй, выполнять свой долг.

«Отпуск прошел на ура. Старался навестить всех родственников и близких. Уезжаю спокойно. Знаю, что наши семьи здесь под присмотром. Вот элементарно: трубы в квартире протекли, моментально пришли и устранили проблему. Так что все необходимое у них есть. Администрация района даже помогла родителям с приобретением спутниковой тарелки. Выплаты тоже приходят регулярно», - отметил военнослужащий с позывным «Зингер».

К разговору о поддержке семей участников СВО присоединился боец с позывным «Док». Он поделился, что его маме была нужна срочная операция. Все ответственные ведомства тут же подключились, женщину устроили в больницу и все прошло успешно. Также боец признался журналисту агентства «Башинформ», что перед отпуском больше всего мечтал обнять близких и искупаться в бане.

«Я очень мечтал увидеть своих близких, родных, это даже не обсуждается. И так хотелось в баню! Рад, что получилось все задуманное. А теперь пора возвращаться. С боевым настроем едем к друзьям, за эти месяцы сослуживцы стали родными людьми», - говорит «Док».

Проводить «Дока» пришла вся большая семья, в том числе и восстановившаяся после операции мама. Больше всех переживал отец. Ренарис Аслямов и сам был в рядах «шаймуратовцев», служил вместе с сыном. А теперь провожает его.

«Сын уехал раньше меня. Через месяц и я решился, подписал контракт, и мы были там вместе. Я успел три месяца повоевать, сейчас уже не прохожу по возрасту, а он уезжает. Поэтому, конечно, есть чувство беспокойства за сына. Но, в то же время, чувствую гордость, ведь мы, добровольцы, не знаем страха, но понимаем, за что и во имя чего идем туда», - делится Ренарис Тагирович.

После общего сбора и построения бойцам дали пять минут попрощаться с близкими. И вот – время трогаться в путь. Как уже было сказано, республика организовала для них трансфер: до места дислокации своих подразделений военнослужащие доедут на автобусах, выделенных по поручению Главы Башкирии.

«Ребята отдохнули и сегодня убыли. Как только они приедут в свои военные части на территории СВО, следующая партия отпускников на этом же транспорте, который предоставила нам республика по поручению Радия Хабирова, прибудет в отпуск. Поочередно отдохнут все, это у нас уже будет третья партия», - сообщил советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов.

Автобус в сопровождении экипажа МЧС трогается в путь. «Мы обязательно вернемся с победой», - обещают на прощание бойцы своим близким.