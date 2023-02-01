Объятия, слезы радости и запах Родины: в Башкирию в отпуск вернулись бойцы с территории СВО

В 10 утра под бой курантов и мелодию из знаменитой песни «Шаймуратов генерал» сегодня на Советскую площадь Уфы прибыла колонна из нескольких автобусов, которые привезли мобилизованных военнослужащих, прибывших на родину в краткосрочный отпуск с зоны проведения специальной военной операции.

Воинов встретили их родные и близкие, а также советник Главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.

«Я передаю вам горячий привет от Радия Фаритовича, который просил передать вам свои слова благодарности. Вы достойно выполняете поставленные боевые задачи, не подводите республику, мы получаем хорошие отзывы от ваших командиров. Впереди у вас отпуск, который вы проведете со своими семьями. Желаю вам хорошо отдохнуть и все дни посвятить общению с близкими, которые вас очень ждали и соскучились», - сказал, обращаясь к ребятам, Алик Камалетдинов.

Военнослужащие возложили цветы к памятнику Герою России, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову и к ним в объятия бросились их родные и близкие. Многих из ребят жены, дети и родители ждут дома.