Объятия, слезы радости и запах Родины: в Башкирию в отпуск вернулись бойцы с территории СВО

В 10 утра под бой курантов и мелодию из знаменитой песни «Шаймуратов генерал» сегодня на Советскую площадь Уфы прибыла колонна из нескольких автобусов, которые привезли мобилизованных военнослужащих, прибывших на родину в краткосрочный отпуск с зоны проведения специальной военной операции.
Воинов встретили их родные и близкие, а также советник Главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.
«Я передаю вам горячий привет от Радия Фаритовича, который просил передать вам свои слова благодарности. Вы достойно выполняете поставленные боевые задачи, не подводите республику, мы получаем хорошие отзывы от ваших командиров. Впереди у вас отпуск, который вы проведете со своими семьями. Желаю вам хорошо отдохнуть и все дни посвятить общению с близкими, которые вас очень ждали и соскучились», - сказал, обращаясь к ребятам, Алик Камалетдинов.
Военнослужащие возложили цветы к памятнику Герою России, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову и к ним в объятия бросились их родные и близкие. Многих из ребят жены, дети и родители ждут дома.
«Я был призван 28 сентября. Сейчас, конечно, рад приехать домой к семье. Хотя это и короткая побывка, но для солдата нет ничего лучше, чем увидеть своих родных, это лучшая награда. Надеюсь, мы все скоро вернемся с победой. Конечно, в первый месяц нам всем было немного непривычно, но сейчас мы уже набрались военного опыта, все ребята у нас в подразделении боевые, все на позитиве. Все дни отпуска я, конечно, проведу с семьей. Вы знаете, у Уфы свой вкус и запах, я соскучился и по нашему городу», - рассказывает нам о своих впечатлениях боец из Уфы с позывным «Вольт», крепко прижимая к себе своего сына.
К разговору присоединяется его супруга Алена.
«Мой муж за это небольшое время изменился, я уже вижу, как он сильно возмужал. Удавалось созваниваться с ним и переписываться. Конечно, мы очень соскучились и переживали. Рада, что ему дали несколько дней отпуска, все дни проведем вместе, не разлучаясь ни на минуту. Я теперь понимаю, что такое расставания, особенно когда твой супруг уехал не просто в командировку, а отправился воевать и служить Родине. Я очень люблю своего мужа. Хочу сказать спасибо Главе нашей республики, который сам лично поддерживает всех наших ребят, и мы, семьи, не остались здесь одни и можем обратиться с любым нашим вопросом к местной администрации, где всегда идут навстречу», - говорит Алена.
Напомним, Радий Хабиров неоднократно говорил, что республика должна окружить вниманием и заботой семьи военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и в этом вопросе не должно быть черствости и формализма.
Бойца с позывным «Решка» из Чекмагушевского района приехали встречать его братья и любимая девушка.
«Я уже 4 месяца нахожусь на службе, за это время многое повидали. Самое главное - это наша сплоченность и боевое братство, взаимовыручка, без которой нельзя воевать. Мы как единое целое, и даже многие говорят, что ребята из Башкирии отличаются своим особым боевым настроем и духом. Там мы чувствуем поддержку всей республики, это очень важно, особенно когда ты находишься вдали от родины. Теперь поскорее домой, там меня ждет баня, домашняя еда, родные, близкие. Хочу всем передать привет и сказать, что скоро мы все вернемся с победой», - поделился своими эмоциями с агентством «Башинформ» боец с позывным «Решка».
Алик Камалетдинов рассказал, что эти автобусы, которые сегодня привезли ребят домой в отпуск, были выделены республикой по поручению Главы Башкортостана. Ранее «Башинформ» сообщал, что 28 января после отпуска из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправилась группа военнослужащих из числа мобилизованных. И вот теперь эти автобусы вернулись обратно, привезя домой к родным и близким на отдых бойцов с передовой.
«Это уже вторая партия наших военнослужащих из числа мобилизованных, которые приехали в отпуск. Первая партия ребят приехала самостоятельно, потому что нас вовремя не оповестили их командиры. Но обратно мы их уже отправили организованно, Радий Фаритович дал поручение правительству, чтобы были выделены автобусы. Сегодня мы встретили наших воинов, которые вместе служат в одном полку на одном из направлений на территории проведения специальной военной операции. Уже становится доброй традицией встречать ребят на Советской площади. Это было предложение Главы республики и нашим воинам оно пришлось по душе. Очень хочу, чтобы мы тут всех однажды встретили и больше уже не провожали туда. Ребята наши молодцы, воюют героически, передают всем привет и обещают, что республику нашу не подведут», - отметил в разговоре с агентством «Башинформ» советник Главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.