«Нам пора возвращаться к нашим товарищам» ‒ Мобилизованные Башкирии отбыли после отпуска в зону СВО

Сегодня, 28 января, из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправилась группа военнослужащих из числа мобилизованных. Бойцы находились в Башкирии в краткосрочном отпуске, и теперь они возвращаются на передовую. Воинов проводили матери, жёны, братья, сёстры и дети.
С напутственным словом к бойцам обратился советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.
«Сегодня вы убываете к месту прохождения своей службы на территории специальной военной операции. Передаю вам большой привет от Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова и его пожелание вернуться домой живыми и здоровыми. Башкирия гордится вами. Она делает всё, чтобы вы были спокойны за своих близких. Призываю вас в дороге соблюдать все меры безопасности. Оставайтесь такими же доблестными и отважными воинами Башкирии, какими вас знают. Самое главное, берегите себя, и в добрый путь», ‒ сказал Алик Камалетдинов.
Важные слова в адрес воинов прозвучали и от председателя Башкирского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Дмитрия Глушко:
«Мы знаем, как нелегко в боевой зоне. Но вы чувствуете, как вас поддерживает Башкирия. Республика позаботится о вас и ваших семьях. Возвращайтесь с победой, ваши семьи ждут вас здоровыми и живыми. Берегите друг друга».
Мобилизованные доедут до своих подразделений на автобусах, выделенных по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. Транспорт вернётся в республику с другими военнослужащими, которым также полагается отпуск.
После построения военнослужащим дали время попрощаться с родными и близкими. Мужчины спокойны, они улыбаются, обнимают своих матерей и жён, вытирают их слёзы.
Боец с позывным «Умник» рассказал корреспонденту информагентства «Башинформ», что в отпуске он практически всё время проводил с детьми.
«В первый день было трудно переключиться на мирную жизнь, но всё же получилось. С семьёй посмотрели трогательный фильм «Чебурашка». Осталось время похлопотать и по хозяйству. Супруга заверила, что всё в порядке. Благодарю республику, что она не оставляет без внимания наши семьи и помогает им в решении всех насущных вопросов. Когда мы знаем это, нам гораздо спокойнее. И воины обеспечены всем необходимым. По роду своей службы я встречаюсь с подразделениями из других регионов, расположенных рядом. Они признаются, что Башкирия оказывает очень большую и существенную помощь своим бойцам. В начале нашей службы в зоне СВО было не просто. Многие наши товарищи не проходили военные сборы и многое из армейской жизни успели позабыть. К счастью, этот период мы все прошли быстро и адаптировались к новым условиям легко», ‒ сказал «Умник».
«На «гражданке» я работал бурильщиком, и когда получил повестку, тут же пришёл в военкомат. Отпуск был коротким, но мы побывали с нашими семьями, ‒ присоединился к беседе гранатомётчик «Сова». ‒ Мы понимаем, что пора возвращаться на передовую к нашим товарищам и продолжать выполнять боевые задачи, поставленные перед нами нашей страной. Их гораздо легче решать, когда знаешь, что за нами наши семьи, Родина. Жители Башкирии присылают нам с гумконвоями всё, что мы просим, так что с этим всё в порядке. Сегодня меня провожают мои родители. Братишки только нет рядом, он сейчас проходит срочную службу в Подмосковье. Уверен, он отважный и смелый солдат».
Боец «Борз» служит в одном из городов на территории СВО регулировщиком, контролирует выезд и въезд. Он немногословен, но его улыбка и открытое лицо говорят о многом: парень счастлив, что побывал дома.
«Конечно, я не хочу отпускать своего мужа, но понимаю, что ему надо возвращаться на позиции, ‒ говорит его супруга Регина. ‒ У нас ребёнок, ему почти полтора года. Малыш ни на минуту не отходил от папы, даже ко мне перестал подбегать. Я желаю всем жёнам воинов терпения и сил. Надо держать себя в руках ради наших детей, растить их, пока наши мужчины защищают родину».
Мама «Борза» Минсулу рассказала, что она с мужем воспитала троих сыновей и очень гордится тем, что они патриоты своей страны.
«Жаль, что отпуск сына был коротким. Очень тяжело отпускать его обратно, ведь мы знаем, что он возвращается на передовую. Второй сын служит на Дальнем Востоке. Младший сын ‒ ученик седьмого класса. Мои дети всегда готовы встать на защиту своей родины. Они с детства понимали, что жизнь одна и её надо прожить достойно. Старший сын, как только была объявлена мобилизация, тут же сказал: «Кто, если не мы». Я прекрасно понимаю его. Желаю нашим джигитам вернуться домой, в Башкирию, с победой», ‒ сказала мать воина.
«Большой» полностью соответствует своему позывному. Воин действительно отличается от многих своих товарищей мощным телосложением. Своими сильными руками мужчина трепетно обнимает маму, жену, двоих детей.
«Папа, когда вернулся домой, сразу же пришёл ко мне в школу и встретил меня. Это было очень здорово. Я очень горжусь им. Он у меня самый сильный и настоящий герой», ‒ радуется сын бойца.
«Отпуск прошёл блестяще. Теперь с новыми силами отправляюсь обратно. Дома всё хорошо, кое что подлатал, починил. Так что, я спокоен. Моей семье помогает и районная администрация. Она на связи и со мной. Мы очень благодарны, что Глава Башкирии Радий Фаритович Хабиров выделил нам автобусы, которые довезут нас до места назначения в комфортных условиях. И я очень рад за своих сослуживцев, которые на этих же автобусах вернутся в родные края», ‒ говорит «Большой».
Алик Камалетдинов в беседе с информагентством «Башинформ» подтвердил, что бойцы будут возвращаться в отпуска и отбывать в свои расположения организованными группами согласно указу министерства обороны РФ.
«Бойцы отдохнули. Полк находится на передовой с октября. Естественно, ребята устали. После общения с родными они с новыми силами отправились в своё расположение. Отмечу, воины смогли встретиться с руководителями муниципалитетов. Все поступившие от бойцов вопросы и просьбы записаны, они будут решаться. Их семьи не остаются без внимания. Конечно же, и переживают. Но они теперь воины и перед ними стоит ответственная задача. Хочу обратиться к их матерям и жёнам: знаю, что вам тяжело, порой, больше, чем вашим близким ‒ мужьям, сыновьям, братьям. Башкирские женщины ‒ герои. В тылу вы выполняете важную работу, делаете всё, чтобы воины Башкирии поскорее приблизили день Победы. Спасибо вам!» ‒ сказал Алик Камалетдинов.
Наконец, воинам пора рассаживаться по автобусам. Они будут ехать в сопровождении экипажей МЧС. Выезд автобусов приветствовали уфимцы. Каждый прохожий приветствовал башкирских воинов словами: «Победы вам, ребята! Ждём вас! Возвращайтесь живыми и здоровыми».