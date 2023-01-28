«Нам пора возвращаться к нашим товарищам» ‒ Мобилизованные Башкирии отбыли после отпуска в зону СВО

«На «гражданке» я работал бурильщиком, и когда получил повестку, тут же пришёл в военкомат. Отпуск был коротким, но мы побывали с нашими семьями, ‒ присоединился к беседе гранатомётчик «Сова». ‒ Мы понимаем, что пора возвращаться на передовую к нашим товарищам и продолжать выполнять боевые задачи, поставленные перед нами нашей страной. Их гораздо легче решать, когда знаешь, что за нами наши семьи, Родина. Жители Башкирии присылают нам с гумконвоями всё, что мы просим, так что с этим всё в порядке. Сегодня меня провожают мои родители. Братишки только нет рядом, он сейчас проходит срочную службу в Подмосковье. Уверен, он отважный и смелый солдат».

Боец «Борз» служит в одном из городов на территории СВО регулировщиком, контролирует выезд и въезд. Он немногословен, но его улыбка и открытое лицо говорят о многом: парень счастлив, что побывал дома.

«Конечно, я не хочу отпускать своего мужа, но понимаю, что ему надо возвращаться на позиции, ‒ говорит его супруга Регина. ‒ У нас ребёнок, ему почти полтора года. Малыш ни на минуту не отходил от папы, даже ко мне перестал подбегать. Я желаю всем жёнам воинов терпения и сил. Надо держать себя в руках ради наших детей, растить их, пока наши мужчины защищают родину».

Мама «Борза» Минсулу рассказала, что она с мужем воспитала троих сыновей и очень гордится тем, что они патриоты своей страны.

«Жаль, что отпуск сына был коротким. Очень тяжело отпускать его обратно, ведь мы знаем, что он возвращается на передовую. Второй сын служит на Дальнем Востоке. Младший сын ‒ ученик седьмого класса. Мои дети всегда готовы встать на защиту своей родины. Они с детства понимали, что жизнь одна и её надо прожить достойно. Старший сын, как только была объявлена мобилизация, тут же сказал: «Кто, если не мы». Я прекрасно понимаю его. Желаю нашим джигитам вернуться домой, в Башкирию, с победой», ‒ сказала мать воина.

«Большой» полностью соответствует своему позывному. Воин действительно отличается от многих своих товарищей мощным телосложением. Своими сильными руками мужчина трепетно обнимает маму, жену, двоих детей.

«Папа, когда вернулся домой, сразу же пришёл ко мне в школу и встретил меня. Это было очень здорово. Я очень горжусь им. Он у меня самый сильный и настоящий герой», ‒ радуется сын бойца.

«Отпуск прошёл блестяще. Теперь с новыми силами отправляюсь обратно. Дома всё хорошо, кое что подлатал, починил. Так что, я спокоен. Моей семье помогает и районная администрация. Она на связи и со мной. Мы очень благодарны, что Глава Башкирии Радий Фаритович Хабиров выделил нам автобусы, которые довезут нас до места назначения в комфортных условиях. И я очень рад за своих сослуживцев, которые на этих же автобусах вернутся в родные края», ‒ говорит «Большой».

Алик Камалетдинов в беседе с информагентством «Башинформ» подтвердил, что бойцы будут возвращаться в отпуска и отбывать в свои расположения организованными группами согласно указу министерства обороны РФ.