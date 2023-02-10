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Сегодня, 22:41

Радий Хабиров: Многие населённые пункты получают в рамках проекта «Атайсал» серьёзную помощь

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

— Очень хорошо зарекомендовал себя республиканский проект «Атайсал», — сказал Глава Башкортостана в своём выступлении на зональном семинаре глав сельских поселений в Илишевском районе.

«Он стартовал, как общественная инициатива, но мы её, по сути, сделали её государственной. Многие населённые пункты получают в рамках этого проекта серьёзную помощь. Суммарно она уже превышает 1 млрд рублей. И 2023 год мы объявили Годом полезных дел для малой Родины», — отметил Радий Хабиров.

— Мы живём не в идеальном мире. У нас очень много вызовов и проблем. Но в то же время могу уверенно сказать, что те проблемы, которые у нас есть, мы саг за шагом их решаем. В своём развитии мы останавливаться не намерены.

Автор:Азат Гиззатуллин
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