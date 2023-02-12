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Сегодня, 19:42

Радий Хабиров и Мурат Кумпилов подписали соглашение о сотрудничестве между двумя республиками

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

Глава Башкортостана сегодня на встрече с делегацией Адыгеи отметил, что их визит откроет новые возможности для сотрудничества. Радий Хабиров рассказал, что в рейтинге эффективности реализации промышленной политики наша республика два года подряд занимает первое место. Мы на четвертом месте – в рейтинге научно-технологического развития, на пятом – в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Особая экономическая зона «Алга» признана самой динамично развивающейся в стране.

«Что касается товарооборота между Башкортостаном и Адыгеей. Здесь пока нам хвалиться особо нечем. Объемы торговли снижаются в целом в стране. Из нашей республики в Адыгею традиционно идёт автомобильный бензин и дизельное топливо. У вас мы закупаем молочную продукцию, знаменитый адыгейский сыр, соль», - отметил Радий Хабиров.

По его словам,  есть перспективы сотрудничества в сфере туризма.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что им интересно изучить опыт Башкортостана, у которого огромный потенциал.

«В Адыгее мы сейчас развиваем два якорных проекта. Первый – это курорт «Лагонаки», который позволит республике увеличить доходы в турсфере на 2 млрд рублей. Более 20 млрд рублей составят государственные и частные инвестиции на первом этапе строительства всесезонного горнолыжного курорта «Лагонаки» до 2025 года. Второй проект – это строительство большого индустриального парка. Поэтому нам сегодня было важно и интересно посетить индустриальный парк «Уфимский», изучить ваш большой накопленный опыт», - сказал Мурат Кумпилов.

Главы Башкортостана и Адыгеи подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между двумя республиками.

Основой поставок продукции Башкортостана в Республику Адыгея традиционно являются товары производственно-технического назначения: дизельное топливо и бензин.

В товарной структуре поставок в Башкортостан продукции из Адыгеи преобладают товары продовольственного назначения. Это знаменитый адыгейский сыр и другая молочная продукция, фрукты и овощи для детского питания, а также соль.

пресс-служба Главы РБ
пресс-служба Главы РБ
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