Новости Башкортостана и Уфы
70.89
+0.29
75.91
-0.13
84.75
+1.06
-15 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Правовой ликбез
Сегодня, 12:47

Депутаты Башкирии предлагают изымать у владельцев неиспользуемые сельхозземли

В Курултае Башкирии подготовлен законопроект, предусматривающий изъятие земель сельскохозяйственного назначения в случаях, если они не используются в течение трех лет или используются с нарушениями. Закон планируется рассмотреть и принять на ближайшем пленарном заседании.

Документ позволит быстрее ввести в оборот неиспользуемые земли: порой большие участки плодородной земли пустуют и зарастают сорняком, отмечают инициаторы закона.

Сейчас процедура изъятия весьма долгая: факт нарушения должен периодически фиксироваться на протяжении трех лет. За это время может смениться владелец, и весь процесс обнуляется и запускается с самого начала. С принятием указанного закона факт неиспользования земли будет устанавливаться единовременно по истечении трех лет владения участком. После этого можно начинать процедуру изъятия земли через суд, пояснили в пресс-службе Курултая республики.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика