Депутаты Башкирии предлагают изымать у владельцев неиспользуемые сельхозземли

В Курултае Башкирии подготовлен законопроект, предусматривающий изъятие земель сельскохозяйственного назначения в случаях, если они не используются в течение трех лет или используются с нарушениями. Закон планируется рассмотреть и принять на ближайшем пленарном заседании.

Документ позволит быстрее ввести в оборот неиспользуемые земли: порой большие участки плодородной земли пустуют и зарастают сорняком, отмечают инициаторы закона.

Сейчас процедура изъятия весьма долгая: факт нарушения должен периодически фиксироваться на протяжении трех лет. За это время может смениться владелец, и весь процесс обнуляется и запускается с самого начала. С принятием указанного закона факт неиспользования земли будет устанавливаться единовременно по истечении трех лет владения участком. После этого можно начинать процедуру изъятия земли через суд, пояснили в пресс-службе Курултая республики.