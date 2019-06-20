Новости Башкортостана и Уфы
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Правовой ликбез

Правовой ликбез
26 Ноября , 10:24
В России право на дополнительный отпуск дали людям, в чьих семьях есть инвалиды I группы
Правовой ликбез
30 Сентября , 09:33
В Уфе изъято 1084 поддельных аксессуара Apple
Правовой ликбез
30 Сентября , 09:05
В Башкирии приставы взыскали 555 млн руб. долгов путем запрета выезда за границу
Правовой ликбез
20 Июня 2019, 09:05
Правомерен ли запрет работодателя использовать личный мобильный телефон в рабочее время на рабочем месте работниками, не относящимися к работникам сфе
Правовой ликбез
7 Июня 2019, 12:05
ФНС разъяснила, в каких случаях теплицы и другие хозпостройки физлиц облагаются налогом
Правовой ликбез
12 Апреля 2019, 16:04
Минэкономразвития пояснило положения нового закона о ведении гражданами садоводства и огородничества
Правовой ликбез
19 Марта 2019, 09:24
Может ли садоводческое некоммерческое товарищество (далее - СНТ), являющееся потребителем электроэнергии по договору энергоснабжения с электросетевой
Правовой ликбез
12 Марта 2019, 11:50
Самые значимые нововведения марта
Правовой ликбез
12 Марта 2019, 11:14
Положение территориальной программы ОМС, запрещающее пациенту записываться на прием к специалисту без направления терапевта, признано законным
Правовой ликбез
31 Января 2019, 18:47
Вправе ли физическое лицо отказаться от договора страхования и получить сумму уплаченной страховой премии?
Правовой ликбез
31 Января 2019, 14:01
Возможно ли заключение срочного трудового договора с пенсионером по возрасту, принимаемым на работу в порядке перевода из другой организации?
Правовой ликбез
28 Января 2019, 12:44
Как оплачивается работа водителя в выходные дни, приходящиеся на период командировки?
Правовой ликбез
24 Января 2019, 12:44
Входят ли периоды работы в районах Крайнего Севера по договорам гражданско-правового характера в стаж работы для начисления надбавок?
Правовой ликбез
23 Января 2019, 18:26
Можно ли работнику установить в разные периоды разный режим рабочего времени?
Правовой ликбез
22 Января 2019, 16:49
Вправе ли работодатель самостоятельно определять, будет ли работник обучаться с отрывом от работы или без отрыва от работы?
Правовой ликбез
20 Января 2019, 14:53
Какой пакет документов необходимо представить для регистрации договора аренды части помещения и постановки его на кадастровый учет?
Правовой ликбез
18 Января 2019, 10:46
Можно ли сотруднице продлить отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет после истечения его срока до 14 лет?
Правовой ликбез
16 Января 2019, 18:51
Обязана ли больница предоставлять сведения для регистрационного учета по месту пребывания в отношении пациентов - граждан РФ?
Правовой ликбез
15 Января 2019, 11:51
Обязана ли организация проводить специальную оценку условий труда (аттестация рабочих мест в организации не проводилась)?
Правовой ликбез
25 Декабря 2018, 18:42
Должен ли быть в составе контрактной службы (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) юрист?
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