Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» в Башкирии будет работать круглогодично

Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок», расположенный в деревне Ашманово Илишевского района, станет круглогодичным детским оздоровительным лагерем.

Сегодня Глава Башкортостана в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом масштабной реконструкции, которая проходит в «Орлёнке».

«В ее рамках модернизировали корпуса, создали современную спортивную площадку и значительно укрепили материально-техническую базу. Кроме этого, полностью обновили плавательный бассейн, сдали в эксплуатацию спальный корпус на 216 мест для более комфортного отдыха детей. Там уже можно проживать круглый год. Проведено и благоустройство территории», - рассказал заместитель главы администрации Илишевского района по строительству и ЖКХ Тимур Рамазанов.

Всего на эти цели направили 153,6 млн рублей, из них 139 млн рублей за счет средств благотворительного пожертвования АНК «Башнефть» через фонд социальных целевых программ и порядка 14 млн рублей – из республиканского бюджета. Первую смену после масштабной реконструкции «Орлёнок» принял 3 июня 2021 года.

Напомним, что во время посещения лагеря 27 ноября 2019 года Радий Хабиров поручил продумать содержательное наполнение программы в зимний период.

По словам директора, в лагере предусмотрены тематические смены различной направленности, в том числе физкультурно-спортивные, интеллектуальные, художественные, музыкальные, военно-патриотические. Для проведения занятий привлекли ведущих преподавателей школ и вузов региона, а также центра развития талантов «Аврора». Здесь также школьников готовят к участию в олимпиадах, обучают английскому языку. Созданы возможности и для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор лагеря Азамат Мингазов рассказал, что во время прошлого летнего сезона в лагере отдохнули 1150 детей, из них 300 детей из Луганской Народной Республики. В этом году в «Орлёнок» приедут отдыхать дети из Донецкой Народной Республики.

В рамках реализации федерального проекта «Создание условий отдыха и оздоровления детей и молодежи» в этом году будут построены два модульных быстровозводимых корпуса, каждый на 50 мест на общую сумму 50 млн рублей. Через фонд социальных целевых программ финансируется реконструкция учебного корпуса на сумму 30 млн рублей, строится новая столовая, продолжается и капремонт лагеря. После того, как будет достроен образовательный центр на 146 учащихся, 1 июня 2023 года «Орлёнок» начнет работать в круглогодичном формате.

7 мая 2021 года во время рабочей поездки в Илишевский район Глава Башкортостана обсуждал перспективы дальнейшего развития территории «Орлёнка». Сегодня Радий Хабиров дал поручение главе администрации Ильдару Мустафину предоставить проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, чтобы в этом году приступить к его проектированию, а в 2024 - к его строительству.

По сообщениям «Башинформа», всего согласно указу Главы региона о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года в Башкортостане девять таких лагерей. Главная задача – сделать эти лагеря зональными, чтобы их сеть охватила всю территорию республики. И, конечно, эти лагеря будут способствовать достижению хороших показателей нацпроекта «Образование» в нашем регионе.