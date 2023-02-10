Глава Башкирии принял участие в зональном семинаре глав сельских поселений

Мы с вами – одна большая команда, которая выполняет очень важные задачи. Именно вы, уважаемые главы, общаетесь с людьми, первыми принимаете решения о помощи жителям в самых волнующих вопросах. От качества вашей работы зависит состояние нашей экономики и социально-политической сферы, – подчеркнул Радий Хабиров сегодня на зональном семинаре глав сельских поселений, который сегодня прошел в селе Верхнеяркеево Илишевского района.

«На период нашей работы выдались не самые лёгкие годы. Мы занимались борьбой с коронавирусной инфекцией, поддерживаем защитников Родины и их семьи. Хочу поблагодарить каждого из вас за эту огромную работу. Хочу подчеркнуть, что семьи погибших участников специальной военной операции – это наши семьи, о которых нужно проявлять постоянную заботу», - сказал Глава Башкортостана.

Он отметил, что в это непростое время наша республика развивается довольно активно.

«И это стабильное развитие – наверное, один из главных показателей нашей общей работы. Экономика растёт хорошими темпами, у нас рекордно низкий уровень безработицы. Мы выполняем большие инфраструктурные проекты. Через Илишевский район пройдёт новый участок федеральной трассы М-7. Он станет частью скоростной дороги Казань–Екатеринбург, которая по поручению Президента России Владимира Путина продлит магистраль М-12 Москва–Казань», – отметил Радий Хабиров. – Таких темпов строительства социальных, культурных медицинских объектов мы не помним. Идут большие объёмы строительства. Понятно, что республика большая. И мы стараемся обеспечивать равное развитие наших муниципалитетов. В этом году мы на 200 млн рублей увеличили финансирование программы поддержки местных инициатив, которую очень хвалят в муниципалитетах.