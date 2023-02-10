Новости Башкортостана и Уфы
72.89
+1.32
78.32
+1.49
85.71
+1.21
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Сегодня, 20:19

Глава Башкирии принял участие в зональном семинаре глав сельских поселений

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Мы с вами – одна большая команда, которая выполняет очень важные задачи. Именно вы, уважаемые главы, общаетесь с людьми, первыми принимаете решения о помощи жителям в самых волнующих вопросах. От качества вашей работы зависит состояние нашей экономики и социально-политической сферы, – подчеркнул Радий Хабиров сегодня на зональном семинаре глав сельских поселений, который сегодня прошел в селе Верхнеяркеево Илишевского района.

«На период нашей работы выдались не самые лёгкие годы. Мы занимались борьбой с коронавирусной инфекцией, поддерживаем защитников Родины и их семьи. Хочу поблагодарить каждого из вас за эту огромную работу. Хочу подчеркнуть, что семьи погибших участников специальной военной операции – это наши семьи, о которых нужно проявлять постоянную заботу», - сказал Глава Башкортостана. 

Он отметил, что в  это непростое время наша республика развивается довольно активно. 

«И это стабильное развитие – наверное, один из главных показателей нашей общей работы. Экономика растёт хорошими темпами, у нас рекордно низкий уровень безработицы. Мы выполняем большие инфраструктурные проекты. Через Илишевский район пройдёт новый участок федеральной трассы М-7. Он станет частью скоростной дороги Казань–Екатеринбург, которая по поручению Президента России Владимира Путина продлит магистраль М-12 Москва–Казань», – отметил Радий Хабиров. – Таких темпов строительства социальных, культурных медицинских объектов мы не помним. Идут большие объёмы строительства. Понятно, что республика большая. И мы стараемся обеспечивать равное развитие наших муниципалитетов. В этом году мы на 200 млн рублей увеличили финансирование программы поддержки местных инициатив, которую очень хвалят в муниципалитетах.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика