В реестр иноагентов включили Земфиру и политолога Аббаса Галлямова

10 февраля 2023 г. в соответствии с распоряжениями минюста России в реестр иностранных агентов включены З. Т. Рамазанова, Д. Г. Гудков, А. Р. Галлямов, Т. В. Намазбаева, С. С. Асланян, С. А. Шпилькин, А. В. Ривина и А. Н. Казанцева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«З. Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников.

А. Р. Галлямов распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в документе.