Максим Решетников: Башкирия очень эффективно использует федеральные инструменты и добавляет свои

Министр экономического развития России Максим Решетников высоко оценил эффективность использования властями Башкирии федеральных инструментов поддержки.

«Регион очень эффективно использует федеральные инструменты и добавляет свои с учётом нужд и потребностей республики. Активное взаимодействие с регионами - это задача, которую поставил Президент нашей страны. Он всегда говорит о том, что залог нашего успеха в преодолении всех проблем - это слаженность, единство и взаимодействие. И все Правительство на такую работу настроено. Потому что мы все понимаем, что отвечаем перед жителями региона. Мы ценим вашу результативную работу. Мы понимаем, насколько важна в целом республика в экономическом развитии России», - отметил министр.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил высокую востребованность преференциальных зон региона. В связи с этим необходимо и расширение ОЭЗ «Алга».

«В данном случае мы, что называется, просим «удочку». Наша особая экономическая зона – она одна из самых динамично развивающихся в стране. Это наша гордость. Мы всей республикой работаем над ее успешностью, – подчеркнул Глава Башкортостана. – Конечно, мы хотим включить в её состав новые площадки. Ещё один перспективный проект – развитие города Агидель, расположенного на северо-западе Башкортостана. Мы искали различные варианты того, как оживить эту территорию, дать ей динамику развития. Конечно, было бы здорово, чтобы эта территория тоже была «накрыта» особым экономическим режимом».

Ранее «Башинформ» сообщал, что территория индустриального парка «Уфимский» войдет в состав особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга». Об этом стало известно во время совещания в Уфе, посвященного развитию преференциальных территорий в Башкортостане. Предложение Главы Башкортостана Радия Хабирова поддержал министр экономического развития России Максим Решетников.

Федеральный министр отметил, что за два с небольшим года республика на 2/3 заполнила 4 площадки ОЭЗ «Алга».

«Таких показателей некоторые особые экономический зоны добиваются только через 7 лет. Считаем абсолютно обоснованной заявку на следующий этап расширения особой экономической зоны. Сегодня мы посмотрели промпредприятия. И что особенно важно, речь не идет о том, чтобы включить в ОЭЗ действующие предприятия. У них есть планы по дальнейшему расширению производства, по их строительству уже пользуясь тем набором преференций и льгот, которые им дает особая экономическая зона «Алга», - сказал министр экономического развития России.

Максим Решетников сообщил, что в Башкирии активно создаются отраслевые кластеры, действуют 12 индустриальных парков и 18 технопарков.

«Индустриальный парк «Уфимский» - пример того, как «на земле» востребован правильно подобранный регионом механизм поддержки. Менее чем за год построенный за деньги нацпроекта по поддержке МСП производственный комплекс заполнили резидентами на 65%», - сообщил министр.

Также в Минэкономразвития России приняли заявку региона на экспериментальный правовой режим по беспилотникам.

«Будем обмениваться данными между информационными системами для повышения эффективности принятых решений, донастройки федеральных мер поддержки под региональные нужды», - подчеркнул министр.

Напомним также, что по итогам 2022 года, Башкортостан занял третье место по приросту финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году. За счет совершенствования национальной гарантийной системы и расширения «зонтичного механизма», оператором которых выступает Корпорация МСП, в регионе в два раза увеличили объем льготного финансирования, выданного под гарантии и поручительства. За прошлый год - это свыше 20 млрд рублей. По России было выдано таких кредитов более чем на 800 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочего визита в Башкортостан.