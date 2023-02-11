Министр экономики России посетил геопарк «Торатау» в Башкирии

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил зимний сабантуй и провел совещание по развитию регионального туризма в геопарке «Торатау». С упразднением Ростуризма в конце 2022 года ведомство курирует туристическую отрасль. С Главой Башкирии Радием Хабировым и премьер-министром Андреем Назаровым федеральный министр прошел по площадкам зимних игр, в числе которых было такое яркое зрелище, как стрельба из лука верхом на коне.

Гости посетили визит-центр геопарка «Торатау», где в это время проходил мастер-класс по изготовлению нагрудника (национальное женское украшение — селтэр). Рукоделием занимались участницы проекта «Башкирское долголетие» (республиканская программа субсидируемого туризма для людей пенсионного возраста).

«Нам очень нравится этот проект, и мы хотели бы путешествовать не только по республике, но и по другим регионам страны, по Белоруссии. Нельзя ли внедрить такую же программу в других областях, вывести ее на федеральный уровень?» - обратилась к главе МЭР РФ жительница Ишимбая Альбина Гизатуллина. Федеральный министр обещал обдумать этот вопрос.

Далее развитие туризма в Башкирии обсуждалось на совещании, которое принял эко-спа комплекс «Шишки», построенный рядом с шиханом с участием федерального гранта. Деревня Шихан, на месте которой появился комплекс, почти было исчезла, но теперь здесь снова появилась жизнь.

«Туризм действительно может изменить судьбу поселка, города, это мы видим на примере геопарка «Торатау». И в целом республика в этом направлении активно развивается, в том числе с привлечением федеральных средств. Уфа вошла в программу развития речного, промышленного туризма.

Буквально в минувший четверг утверждено выделение республике 552 млн руб. на создание инфраструктуры — кемпингов, пляжей, в целом туристской среды, проведение «Уфимского марафона». В этом — заслуга руководства республики.

Как выяснилось, в Башкирии турпоток не зависит от сезонов — в любое время загрузка отелей и санаториев равномерная, а значит, есть потенциал для новых объектов. По результатам совещания у президента решено выделить 8 млрд на два года на быстрое разворачивание номерного фонда — строительство трех-четырехзвездочных отелей. Предлагаю вам готовить заявки. Еще одна дельная мера поддержки туроператоров — освобождение от НДС. Ее введем задним числом с 1 января текущего года, а правила предоставим буквально на следующей неделе. Другие важные моменты: законодательно отрегулируем статус гостевых домов, установим степень ответственности туроператора перед туристами. Ждем закон о туризме в ООПТ, который позволит строить капитальные объекты в пределах допустимой экологической нагрузки. Также мы готовы передать регионам те полномочия, которые вы готовы исполнять — например, подготовку гидов», - сказал Максим Решетников.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что пока туризм занимает 3% в экономике республики, но потенциал велик: «Мы начали с того, что поставили указатели туристических объектов. Их не было вообще, а теперь их 1900. Занялись придорожным сервисом — без этого туризм не пойдет, когда людям туалет негде найти. Дали льготы по земельным участкам, решили множество бюрократических проволочек — только разрешение на примыкание к федеральной трассе занимало два года. У нас уже два геопарка. В республике работают две программы — по туризму для пожилых и для школьников. Работаем над промышленным туризмом. Бизнес помогает нам развивать туризм, а мы помогаем бизнесу. Сейчас у предпринимателей есть уникальный шанс привлечь клиентов, привязать их хорошим качеством услуг».

Первый вице-премьер правительства Башкирии Рустам Муратов сообщил, что республика готовит заявку на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Урал», которая бы дала мощный стимул развитию башкирского Зауралья, и попросил содействия этому проекту. Максим Решетников посоветовал подавать заявку как можно быстрее.

Также представители власти пообщались с владельцами туристских бизнесов и ответили на их вопросы.