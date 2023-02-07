Глава Башкирии: Задача минзема - формировать участки под жилищную застройку и инвестпроекты

В прошлом году в Башкортостане введены рекордные 3 млн квадратных метров жилья. Глава республики сегодня на коллегии министерства земельных и имущественных отношений отметил, что впереди стоит амбициозная задача - строить не менее 4 миллионов квадратных метров жилья, и чтобы добиться этого, надо думать о новых площадках для развития наших городов, уделить особое внимание Уфе в преддверии её 450-летия. Задача министерства - формировать земельные участки под жилищную застройку и крупные инвестпроекты.

В Уфе начинается строительство межвузовского студенческого кампуса, необходимо в кратчайший срок завершить подготовку и передачу концессионеру земельного участка.

Глава республики отметил, что минзему нужно отработать в части формирования инфраструктуры и новых участков в нашей самой динамично развивающейся в стране особой экономической зоне «Алга», а также в части согласования площадок при создании также очень важной портовой особой экономической зоны в городе Агидель.