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Вчера, 12:57

Глава Башкирии: Задача минзема - формировать участки под жилищную застройку и инвестпроекты

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В прошлом году в Башкортостане введены рекордные 3 млн квадратных метров жилья. Глава республики сегодня на коллегии министерства земельных и имущественных отношений отметил, что впереди стоит амбициозная задача - строить не менее 4 миллионов квадратных метров жилья, и чтобы добиться этого, надо думать о новых площадках для развития наших городов, уделить особое внимание Уфе в преддверии её 450-летия. Задача министерства - формировать земельные участки под жилищную застройку и крупные инвестпроекты.

В Уфе начинается строительство межвузовского студенческого кампуса, необходимо в кратчайший срок завершить подготовку и передачу концессионеру земельного участка. 

Глава республики отметил, что минзему нужно отработать в части формирования инфраструктуры и новых участков в нашей самой динамично развивающейся в стране особой экономической зоне «Алга», а также в части согласования площадок при создании также очень важной портовой особой экономической зоны в городе Агидель.

Автор:Азат Гиззатуллин
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