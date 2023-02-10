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Сегодня, 10:34

Борец из Башкирии стал бронзовым призёром чемпионата России по греко-римской борьбе

Федерация спортивной борьбы РБ
Фото:Федерация спортивной борьбы РБ

Нохчо Лабазанов стал бронзовым призёром чемпионата России по греко-римской борьбе. Как сообщили в министерстве спорта Башкирии, борец из Уфы одержал победу в схватке с Маратом Кампаровым из Москвы в весовой категории до 130 кг.

Напомним, Нохчо Лабазанов в полуфинале уступил двукратному призёру Олимпийских игр Сергею Семёнову.

Чемпионат России по греко-римской борьбе завершился в Уфе накануне. Турнир проходил в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Он был посвящён 35-летию Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, на которых борцы сборной СССР триумфально выступили, завоевав в двух видах борьбы (греко-римской и вольной) 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, обеспечив первое общекомандное место команде Советского Союза, сообщало информагентство «Башинформ».

Чемпионата России по греко-римской борьбе состоялся в Башкирии впервые. Он может стать регулярным после завершения строительства в Уфе центра борьбы. Напомним, масштабный объект строится в столице по инициативе Главы республики Радия Хабирова.

Добавим, недавно в Уфе открылся новый зал для спортивной борьбы. Радий Хабиров на его открытии отметил, что дети смогут заниматься в зале бесплатно под руководством опытных и именитых тренеров. Он подчеркнул, что подобные центры будут открываться и дальше.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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