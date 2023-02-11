Максиму Решетникову на УМПО подарили копию беспилотника

11 февраля министр экономического развития России Максим Решетников и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили уфимское предприятие «ОДК-УМПО». Управляющий директор Евгений Cемивеличенко во время небольшой экскурсии рассказал, что «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» - разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. В объединении работают более 25 000 человек.

Серийная продукция предприятия: газотурбинные авиационные двигатели для самолетов семейства «Су» и «МиГ», газотурбинный привод АЛ-31СТ для газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВ, детали и сборочные единицы вертолетных двигателей, а также перспективного двигателя для гражданского самолета МС21.

Радий Хабиров и Максим Решетников посетили цех окончательной сборки авиационных и индустриальных двигателей. Сюда поступают готовые узлы и отдельные детали, которым предстоит стать единым целым. Изделия собирают слесари-сборщики высочайшей квалификации. Со сборки все двигатели направляются на испытания.

Глава региона и министр экономического развития России побывали также в испытательном цехе, где проводится регулировка изделия и проверка его работы на различных режимах, включая вывод на форсаж.

Максим Решетников оставил запись с пожеланиями дальнейшего роста экономических показателей предприятия в книге почетных гостей «ОДК – УМПО».

«Авиационный двигатель – сложнейшее изделие, сделанное человеческим гением, ваш труд вызывает особое восхищение. Желаю новых успехов на благо нашей Родины», - написал министр.

Управляющий директор предприятия подарил федеральному министру копию самого большого беспилотного аппарата в России, двигатели для которых производят на уфимском объединении.