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Сегодня, 20:02

Максиму Решетникову на УМПО подарили копию беспилотника

Валерий Шахов
Фото: Валерий Шахов

11 февраля министр экономического развития России Максим Решетников и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили уфимское предприятие «ОДК-УМПО». Управляющий директор Евгений Cемивеличенко во время небольшой экскурсии рассказал, что «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» - разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. В объединении работают более 25 000 человек. 
Серийная продукция предприятия: газотурбинные авиационные двигатели для самолетов семейства «Су» и «МиГ», газотурбинный привод АЛ-31СТ для газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВ, детали и сборочные единицы вертолетных двигателей, а также перспективного двигателя для гражданского самолета МС21.

Радий Хабиров и Максим Решетников посетили цех окончательной сборки авиационных и индустриальных двигателей. Сюда поступают готовые узлы и отдельные детали, которым предстоит стать единым целым. Изделия собирают слесари-сборщики высочайшей квалификации. Со сборки все двигатели направляются на испытания.

Глава региона и министр экономического развития России побывали также в испытательном цехе, где проводится регулировка изделия и проверка его работы на различных режимах, включая вывод на форсаж. 

Максим Решетников оставил запись с пожеланиями дальнейшего роста экономических показателей предприятия  в книге почетных гостей «ОДК – УМПО». 

«Авиационный двигатель – сложнейшее изделие, сделанное человеческим гением, ваш труд вызывает особое восхищение. Желаю новых успехов на благо нашей Родины», - написал министр. 

Управляющий директор предприятия подарил федеральному министру копию самого большого беспилотного аппарата в России, двигатели для которых производят на уфимском объединении.

Автор:Азат Гиззатуллин
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