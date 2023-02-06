Глава Башкирии попросил не затягивать решение вопросов обманутых дольщиков

Глава Башкирии попросил минстрой и курирующего отрасль вице-премьера не затягивать решение проблем обманутых дольщиков, а также других недостроев. Как сообщал «Башинформ», министерство строительства и архитектуры РБ планирует в 2023 году восстановить права 2,6 тыс. дольщиков 39 проблемных объектов.

«Результаты по строительной отрасли были бы просто отличные, если бы не эти недострои, — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе. — По пяти-шести социальным объектам мы затянули сроки. Среди них школа в Инорсе, поликлиника в Баймаке. Это не ваша вина, такое наследие вам досталось, но надо проблему решить и ни в коем случае не допускать их повторения. Манеж в Уфе — на пустом месте поймали проблему. Деньги с трудом достаются, с большим трудом их находим — где федеральные, где республиканские. Затягивать не надо. Все это сказывается на качестве управления. Посмотрите, какие объемы вы сделали — преодолели рубеж, к которому так долго подбирались (3 млн кв. м). Понятно, что тут большая доля индивидуального жилья, что здорово, теперь надо с городом Уфой подумать о росте строительства МКД, с учетом мнения жителей. Салават и Стерлитамак в два раза подняли объемы, пусть это и на фоне низкой базы предыдущего года — все равно вы молодцы, держите этот уровень. Города крепкие, почему бы не строить многоквартирные дома. Вместе с тем надо подумать, как в муниципальных центрах строить дома для сирот».