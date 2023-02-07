Парламент Башкирии предложил установить запрет на рекламу услуг для призывников

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии намерены внести на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О рекламе». Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания региона.

Как пояснил спикер башкирского парламента Константин Толкачев, законопроектом предлагается запретить рекламу услуг по «содействию освобождению граждан от исполнения воинской обязанности».

«Сегодня информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода. Различные коммерческие структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва», - заявил Толкачев.

По федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» воинская обязанность россиян предусматривает воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.

«Защита Отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации, – отметил председатель Госсобрания - Курултая Башкирии. – Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо. За неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медобследования предусмотрена административная ответственность. Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает людей к правонарушению. Мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании. Принятие предлагаемого законопроекта позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку».

Административная ответственность за нарушение рекламодателем, производителем или распространителем рекламы законодательства о рекламе установлена частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и предусматривает штраф:

– для граждан – от 2 тысяч до 2500 рублей;

– для должностных лиц – от 4 тысяч до 20 тысяч рублей;

– для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее Госсобрание Башкирии и депутат Государственной Думы Рафаэль Марданшин внесли в ГД РФ проект закона, которым предлагается приостановить обязанность по представлению сведений о доходах и имуществе для бойцов СВО, информировал «Башинформ».