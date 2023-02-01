В Госдуму внесли законопроект из Башкирии, освобождающий бойцов СВО от публикации доходов

Госсобрание Башкирии и депутат Государственной Думы Рафаэль Марданшин внесли в ГД РФ проект закона, которым предлагается приостановить обязанность по представлению сведений о доходах и имуществе для бойцов СВО.

Проект ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» подготовлен для совершенствования законодательства о противодействии коррупции в условиях выполнения задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Законопроектом предлагается предусмотреть приостановление обязанности по представлению сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на срок призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта на прохождение военной службы или срок участия в добровольных формированиях лиц, взявших на себя обязательства по выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ», - говорится в пояснительной записке.

При этом вернувшимся с СВО военнослужащим все же придется заполнить декларацию - на это им будет дано три месяца.

Как ранее сообщал «Башинформ», в республике действуют 33 меры поддержки семей участников СВО. Так, семьи бойцов освобождены от уплаты транспортного налога, нуждающиеся обеспечиваются бесплатными социальными услугами, предоставлена возможность приобретать жилье по цене ниже рыночной, а те, кто имеет участки в населенных пунктах, наделены правом получения древесины в первоочередном порядке и другие меры. Президент России Владимир Путин высоко оценил уровень поддержки военнослужащих и членов их семей в Башкирии.

Также жители республики могут присылать вопросы по поддержке семей участников СВО в адрес Курултая. Все они будут рассмотрены и адресованы вице-премьеру — министру финансов РБ. Вопросы можно направить по электронной почте: [email protected] или на адрес: 450008, Уфа, ул. Заки Валиди, 46.