Вопросы по теме поддержки семей участников СВО можно направлять в Курултай

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев попросил жителей республики присылать вопросы по поддержке семей участников СВО в адрес Курултая. Все они будут рассмотрены и адресованы вице-премьеру — министру финансов РБ. Вопросы можно направить по электронной почте: [email protected] или на адрес: 450008, Уфа, ул. Заки Валиди, 46.

«Поддержка семей участников СВО станет темой правительственного часа, на котором мы хотим услышать, как на практике реализуются законы, принятые нами. Нужно понять, отлажен ли механизм, какие проблемы возникают и что еще необходимо предпринять, чтобы помощь доходила до получателей», - пояснил спикер башкирского парламента.

Также будут обсуждены предложения по расширению мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

«На сегодня в Башкортостане семьи бойцов освобождены от уплаты транспортного налога, нуждающиеся получают бесплатные социальные услуги, предоставлена возможность приобретать жилье по цене ниже рыночной, а те, кто имеет участки в населенных пунктах, наделены правом получения древесины в первоочередном порядке, – сказал Константин Толкачев. – И работа продолжается. Мы анализируем опыт других регионов, изучаем обращения граждан. Совместно с Правительством республики вырабатываем предложения по дополнительным мерам поддержки. В условиях напряженного бюджета и высокой неопределенности каждый рубль на счету. Поэтому каждое наше решение должно попадать в десятку и реально облегчать жизнь семей, чьи отцы, мужья, сыновья защищают интересы нашей страны в зоне СВО».