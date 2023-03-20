Культработникам дадут по миллиону, итоги «Салавата», о чем договорились в Иране. Главное в Башкирии

Радий Хабиров рассказал о результатах визита в Иран и что такое счастье; какие прорывные проекты реализуют в Башкирии; кто из экс-депутатов Курултая возглавил Чукотку; про итоги сезона «юлаевцев», культурное обновление и 37-километровую линию окопов башкирского полка на СВО. Все важные новости минувшей недели - в одном материале «Башинформа».
В России призывной возраст на срочную службу поэтапно повысят до 21 года, а верхний предел - с 27 до 30 лет. Законопроект об этом внесли в Госдуму, сообщил Башинформ. Переходный этап продлится с 2024 по 2026 год. В итоге с 1 января 2024 года в российскую армию призовут граждан 19-30 лет, в 2025-м — 20-30 лет, с 2026-го — от 21-го до 30 лет. Как отмечается в документе, это даст возможность гражданам получить среднее профессиональное или высшее образование.
На минувшей неделе завершился визит делегации Башкирии во главе с Радием Хабировым в Иран. По словам Главы республики, в ходе визита состоялся ряд встреч на высшем уровне, наша делегация провела более 100 переговоров, «успели заключить целый ряд соглашений и подготовили к подписанию серьёзный пакет документов». Все договоренности включат в совместную дорожную карту и будут поэтапно выполнять. Как стало известно, Башкирия готова поставлять в Иран зерно, масло, продукцию лесопереработки, халяльную говядину, минеральные удобрения, биопрепараты. Иран готов нам отправлять фрукты, овощи, медоборудование, БПЛА, возможно сотрудничество в нефтегазовом секторе. Также иранских инвесторов интересует аренда в Башкирии сельхозземель. «Возможности, которые вы открываете, – настоящий подарок всем нашим бизнесменам», – отметил генсекретарь Палаты торговли, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Ирана Бахман Эшги.
В ходе визита в Иран компании Башкирии заключили соглашения на 5 млн долларов. «Попробуем также создать совместное производство пластиковых игрушек», - рассказал Радий Хабиров. Также, по его словам, Иран - хорошее направление для путешествий. Уже в мае откроется авиарейс Уфа - Тегеран. Пассажирские перевозки готова осуществлять одна из иранских авиакомпаний.
«Мы выезжали в разные страны, искали партнеров. Но это один из лучших визитов по результативности», - подытожил Глава Башкирии поездку в Иран.
Вопросы улучшения делового климата и поддержка инвестиционной деятельности в регионах обсуждались 17 марта в Самаре - на заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО. В нем принял участие Глава Башкирии. По словам полпреда Игоря Комарова, по ряду ключевых показателей округ демонстрирует рост и «большая роль в создании благоприятной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам».
Башкортостан, несмотря на санкции, остается инвестиционно привлекательным регионом, рассказал Радий Хабиров. За 2022 год объём вложений в экономику вырос почти на 6%. В республике действуют пять ТОСЭР, 18 индустриальных парков, 12 технопарков, ОЭЗ «Алга». «То есть созданы все условия для инвестирования», - подчеркнул он.
Также Башкирию отметили на совещании по реализации прорывных проектов в рамках института кураторства федерального округа. Сейчас в республике реализуют семь прорывных проектов, среди них строительство межвузовского студенческого кампуса, создание карбоновых полигонов, формирование кластера беспилотной авиации и другие.
16 марта стало известно, что президент России назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Как выяснил «Башинформ», ранее Кузнецов возглавлял в Башкирии предприятие «Полиэф» и был депутатом республиканского парламента пятого созыва. Последнее место его работы - первый зампредседателя правительства ЛНР.
15 марта в селе Бураево Глава Башкирии посетил семью погибшего участника СВО Ильнура Имаева. Он в числе первых был мобилизован на СВО и погиб 11 декабря 2022 года. «Память о вашем сыне, муже и отце всегда будет жить в наших сердцах», — сказал Радий Хабиров и заверил, что республика поможет в воспитании детей погибшего бойца.
В этот же день по поручению Главы РБ в зону СВО из Башкирии отправился самый большой в этом году гуманитарный конвой. В составе автоколонны 33 единицы техники, а также тёплая одежда, медикаменты, продукты, посылки для бойцов.
19 марта очередная партия мобилизованных из Башкирии вернулась на побывку домой. Среди них директор национальной библиотеки РБ Марат Зулькарнаев, узнал Башинформ. Также в Уфу из служебной командировки на СВО вернулись бойцы Росгвардии.
Тем временем добровольцы башбатальона имени Салавата Юлаева стали героями документального фильма «Братья» телеканала RT. В ленте рассказывается, как проходило боевое слаживание у башкирских добровольцев, показали кадры торжественных проводов на Советской площади. Ранее картину представили на международном фестивале «aRTel.doc: время героев».
А российский военный журналист, спецкор «Вестей» Александр Сладков, встретился на передовой с нашими военнослужащими и показал 37-километровую линию окопов башкирского полка в Запорожье. На позиции - блиндажи, пункты боепитания, отдыха и медобеспечения, пулеметные «гнезда». Вся эта грандиозная работа сделана мобилизованными из Башкирии, «ребята просто молодцы», - отметил Сладков, подчеркнув, что «в Башкирии много добровольцев, желающих воевать именно в этом полку, тут земляки, тут порядок, тут забота о людях». Репортаж о башкирских воинах, обороняющих первую линию на берегу Каховского водохранилища, показали 19 марта в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».
Между тем в Башкирии более 250 жителей республики записались в новые башбатальоны для участия в СВО – имени Даяна Мурзина и «Северные амуры». Теперь период службы добровольцев в зоне СВО будет засчитан в трудовой стаж. Такие изменения в закон внесли депутаты Госдумы, узнал Башинформ. Также ужесточили наказание за дискредитацию участников СВО - максимальный срок лишения свободы за это увеличен до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей. За фейки о добровольцах СВО может грозить до 7 лет лишения свободы.
В Башкирии учредили премии для лучших педагогов дошкольного образования. Как следует из текста указа, ежегодные премии Главы РБ будут получать победители и лауреаты республиканского конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» и конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке». Премию в 50 тысяч рублей получат два победителя этих конкурсов. Еще четыре лауреата конкурса - по 30 тысяч. Как сообщал Башинформ, в этом году победителями профконкурсов стали воспитатель детсада «Ласточка» села Жуково Уфимского района Арина Бакиева и старший воспитатель полилингвального детсада № 202 Уфы Гульсина Ишбаева.
В башкирском Бураево по федеральной программе построили физкультурно-оздоровительный комплекс. 15 марта его осмотрели Радий Хабиров и замминистра спорта России Одес Байсултанов. В двухэтажном ФОКе расположены универсальный и тренажёрный залы, массажный, врачебный кабинеты, буфет, конференц-зал, тренерские помещения, а также сауна и хамам с душевыми.
«Если меня спросят, что такое счастье — это чтобы в каждом крупном сельском населённом пункте у нас были такие замечательные дворцы спорта», - поделился после осмотра комплекса Хабиров и поздравил бураевцев с этим событием. «Самое главное, мы видим, как горят глаза у наших ребятишек. Для этого мы все и делаем», — отметил он.
Новый ФОК впечатлил и замминистра спорта России Одеса Байсултанова: «Чтобы такой функциональный объект в сельской местности — это редко встречается».
«В Башкортостане большая доля сельских жителей – почти 1,7 млн человек. И мы стараемся практически в каждом селе создавать спортивную инфраструктуру», - подчеркнул Радий Хабиров. По словам Главы, также в Бураево появится ледовый дворец.
С 23 июля по 3 августа в Башкирии пройдут Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». В них примут участие более 2,3 тысячи атлетов. 15 марта в Уфе прошло заседание оргкомитета по проведению Игр. А в ноябре 2024 года в Уфе пройдет Международный турнир по самбо. С такой инициативой Глава Башкирии выступил в Москве на форуме «Наука побеждать».
Тема спорта получила свое продолжение и 16 марта. В этот день в Башкирии подвели итоги хоккейного сезона «Салавата Юлаева». На встрече в Доме республики с тренерским штабом и игроками клуба Глава Башкортостана поблагодарил команду за регулярный чемпионат, который «Салават Юлаев» закончил на втором месте в Восточной конференции КХЛ. Ранее, 11 марта во Владивостоке «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина.
«Понимаю, что в спорте так: проиграл – значит проиграл. Я сам живу по принципу «счёт на табло». Но это не повод унывать. Нужно извлечь уроки и двигаться дальше», - отметил Радий Хабиров. По его мнению, «главным итогом этого сезона было то, что «юлаевцы» побеждали именитые команды, 20-летние парни дали бой взрослым опытным игрокам».
С ним согласен и экс-главный тренер сборной России, экс-наставник «Салавата» Вячеслав Быков, под руководством которого «юлаевцы» в 2011 году впервые в истории башкирского хоккея завоевали Кубок Гагарина. «Убеждён, что молодые игроки — это жизнь и будущее клуба», - считает Быков.
18 марта в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялся третий Культурный форум «Арт-Курултай». Выступая на пленарном заседании форума, Глава Башкортостана отметил, что он проходит «в исторический день воссоединения Крыма с Россией», и пожелал «мира, добра и единства нашей великой большой стране». По словам Радия Хабирова, федеральное финансирование отрасли культуры за последние четыре года выросло в 7 раз - до 1,4 млрд рублей. Республика также нарастила на миллиард поддержку этой сферы. В Башкортостане действуют почти 4 тысячи учреждений культуры. Это самая большая сеть в стране. Около тысячи из них обновлены за минувшие четыре года. «До конца 2023 года сдадим обновлённый Театр кукол в Уфе», - рассказал Глава.
Также для учреждений культуры закупили 94 единицы автотранспорта более чем на полмиллиарда рублей. С этого года театры республики получат по 10 млн рублей на новые постановки, по 500 тыс. руб. выделят всем муниципалитетам на проведение праздников и фестивалей. Уже в мае на преобразованной Советской площади Уфы пройдет Международная книжная ярмарка «Китап-байрам». 27 августа состоится премьера полнометражного мультфильма «Северные амуры», созданного уфимской студией «Муха».
В два раза, до 1 млн рублей увеличена субсидия для участников республиканской программы «Земский работник культуры». Ранее, 16 марта стало известно, что 30 работников культуры Башкирии, переехавшие в село или малые города республики, по указу Главы РБ получат по миллиону рублей.
В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между минкультом Башкирии и ГИТИСом, дан старт работе восьми новых молодёжных добровольческих центров на базе колледжей Башкортостана. В завершение Радий Хабиров поблагодарил работников культуры и вручил им госнаграды.