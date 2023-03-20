Культработникам дадут по миллиону, итоги «Салавата», о чем договорились в Иране. Главное в Башкирии

На минувшей неделе завершился визит делегации Башкирии во главе с Радием Хабировым в Иран. По словам Главы республики, в ходе визита состоялся ряд встреч на высшем уровне, наша делегация провела более 100 переговоров, «успели заключить целый ряд соглашений и подготовили к подписанию серьёзный пакет документов». Все договоренности включат в совместную дорожную карту и будут поэтапно выполнять. Как стало известно, Башкирия готова поставлять в Иран зерно, масло, продукцию лесопереработки, халяльную говядину, минеральные удобрения, биопрепараты. Иран готов нам отправлять фрукты, овощи, медоборудование, БПЛА, возможно сотрудничество в нефтегазовом секторе. Также иранских инвесторов интересует аренда в Башкирии сельхозземель. «Возможности, которые вы открываете, – настоящий подарок всем нашим бизнесменам», – отметил генсекретарь Палаты торговли, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Ирана Бахман Эшги.

В ходе визита в Иран компании Башкирии заключили соглашения на 5 млн долларов. «Попробуем также создать совместное производство пластиковых игрушек», - рассказал Радий Хабиров. Также, по его словам, Иран - хорошее направление для путешествий. Уже в мае откроется авиарейс Уфа - Тегеран. Пассажирские перевозки готова осуществлять одна из иранских авиакомпаний.

«Мы выезжали в разные страны, искали партнеров. Но это один из лучших визитов по результативности», - подытожил Глава Башкирии поездку в Иран.

Все для инвестирования

Вопросы улучшения делового климата и поддержка инвестиционной деятельности в регионах обсуждались 17 марта в Самаре - на заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО. В нем принял участие Глава Башкирии. По словам полпреда Игоря Комарова, по ряду ключевых показателей округ демонстрирует рост и «большая роль в создании благоприятной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам».

Башкортостан, несмотря на санкции, остается инвестиционно привлекательным регионом, рассказал Радий Хабиров. За 2022 год объём вложений в экономику вырос почти на 6%. В республике действуют пять ТОСЭР, 18 индустриальных парков, 12 технопарков, ОЭЗ «Алга». «То есть созданы все условия для инвестирования», - подчеркнул он.

Также Башкирию отметили на совещании по реализации прорывных проектов в рамках института кураторства федерального округа. Сейчас в республике реализуют семь прорывных проектов, среди них строительство межвузовского студенческого кампуса, создание карбоновых полигонов, формирование кластера беспилотной авиации и другие.

Экс-депутат Башкирии стал начальником Чукотки

16 марта стало известно, что президент России назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Как выяснил «Башинформ», ранее Кузнецов возглавлял в Башкирии предприятие «Полиэф» и был депутатом республиканского парламента пятого созыва. Последнее место его работы - первый зампредседателя правительства ЛНР.

СВО: большой гумконвой, «порядок и забота о людях»