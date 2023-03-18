В Башкирии за четыре года обновлено около тысячи учреждений культуры — Радий Хабиров

«Сегодня мы собрались в исторический день воссоединения Крыма с Россией. Пожелаем мира, добра и единства нашей великой большой стране», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров в начале своего выступления на пленарном заседании третьего форума «Арт-Курултай». Мероприятие проходит в преддверии Дня работника культуры. Радий Хабиров отметил, что федеральное финансирование по сравнению с 2019 годом увеличилось в 7 раз до 1,4 млрд рублей. Республика за последние четыре года также нарастила на миллиард поддержку сферы культуры. Общее финансирование отрасли в 2022 году выросло до 13 млрд рублей.

Глава республики отметил, что в прошлом году был создан Совет по вопросам развития культуры и искусства, где сплотили силы творческие союзы, деятели искусства.

«Сегодня в Башкортостане действуют почти 4 тысячи сельских клубов, домов культуры, библиотек, детских школ искусств, музеев, театров. Это самая большая сеть в стране.

За последние четыре года около тысячи учреждений обновлены и модернизированы в рамках национального проекта «Культура», федеральных и республиканских программ, муниципальных бюджетов.

В этом году мы планируем открыть после капитального ремонта и реконструкции 18 учреждений культуры, в том числе Театр кукол. Ещё один долгожданный объект — Уфимский цирк. Прошу министерство культуры России поддержать нашу заявку и выделить федеральное финансирование на его реконструкцию.

Также мы планируем начать строительство двух сельских клубов в Мечетлинском и Белорецком районах. Я лично пообещал, что новый сельский клуб будет построен в деревне Новомуслимово Мечетлинского района и мы его начнем строить в этом году», — сказал Радий Хабиров.

По программе «Культура малой Родины» республика приобрела для 8 театров 16 автобусов. Всего закупили для учреждений культуры 94 единицы автотранспорта — большие «НефАЗы» и микроавтобусы «Газель» — более чем на полмиллиарда рублей.

Для муниципалитетов в рамках национального проекта закуплено 10 автоклубов, 9 библиобусов и 2 киномобиля.

«Чтобы подчеркнуть уникальность каждого уголка Башкортостана, с этого года мы выделяем всем нашим 63 муниципалитетам по 500 тыс. руб. на разработку и проведение имиджевых мероприятий. С этого года Башкирский, Русский и Татарский драматические театры будут получать по 10 млн рублей на новые театральные постановки.

В республике продолжают создавать мультимедийные национально-культурные центры. У нас успешно работает обновленный Марийский историко-культурный центр, а в этом году началась работа по созданию такого же Удмуртского центра.

Развивается наш башкирский кинематограф. Долгожданной премьерой 2022 года стал художественный фильм «Дневник поэта» (режиссер Булат Юсупов), посвященный жизни и творчеству народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Также завершена работа над полнометражным анимационным фильмом «Северные амуры», премьера которого состоится в день рождения генерала Шаймуратова — 27 августа.

Большое значение в республике придается сохранению исторической памяти и легендарных имен Башкортостана. Мемориальный комплекс с памятником генералу Шаймуратову стал местом памяти всех павших в боях воинов.

Открытый в прошлом году современный музейный комплекс «Шульган-Таш» уже посетили 25 тысяч человек Началась масштабная работа по созданию Музея кочевых цивилизаций», — сказал Глава Башкирии.

Радий Хабиров также вручил государственные награды Башкортостана.