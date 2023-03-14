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Вчера, 22:44

Военкор Александр Сладков побывал на позиции военнослужащих из Башкирии в зоне СВО

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Российский военный журналист, специальный корреспондент дирекции информационных программ «Вести» Александр Сладков, который долгое время находится в зоне специальной военной операции и освещает её ход, встретился на передовой с военнослужащим из Башкирии.

Информационное агенство «Башинформ» приводит короткий диалог между военкором и бойцом.

«Нормально всё?» — поинтересовался у башкирского воина Александр Сладков.

«Всё нормально. Всё тихо», — отвечает ему воин.

Военнослужащий стоит на посту. Он следит за позициями противника на противоположенном берегу Каховского водохранилища. До него около 13 км.

«Откуда ты родом? Как тебя зовут?» — спрашивает Александр Сладков.

Башкирский воин немногословен и продолжает нести наблюдение, но всё же сказал, что он из Туймазинского района и зовут его Ильмир. «Ни одного человека не из Башкирии я пока не видел», — заметил Александр Сладков. Он узнал у бойца, что имя Ильмир переводится как «Иль» — это «страна», ну, а значение слова «мир» и так ясно.

«Мирная страна. Слушайте, ребята, честно говоря, с башкирами я встречался. Ребята классные, честное слово. Спокойные, вроде уральцы, но как сибиряки. А противник вот он рядом, рукой подать», — говорит репортёр.

Ильмир рассказал Александру Сладкову, что до выполнения боевых задач СВО работал в Башкирии механизатором в сельском производстве.

«Мог же и не пойти?» — спрашивает спрашивает Александр Сладков.

«Мог. Но Родина позвала. Родину надо защищать», — ответил Ильмир.

«Послушайте, дорогие мои ребята, надо Родину защищать», — заключил Александр Сладков, покидая расположение башкирских воинов.

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Александр Сладков в своём телеграм-канале рассуждает, есть ли толк от формирования полков из одних земляков. Ведь там, где он побывал, 99% служат жители Башкирии и 1% из Саратова.

«Республика, отслеживая обстановку в зоне СВО, оценивает её по состоянию полка, он всегда в центре внимания земляков, и, очень важно, Главы РБ, администраций районов, городков каждую неделю в полк приходят фуры с гуманитарной помощью. Фактор командира полка. Он тоже мобилизованный. Это отец родной, настоящий, грамотный, подвижный. Вокруг собраны такие же офицеры. Обстановка в управлении полка и коллективах батальонов, рот, определена землячеством: порядок есть, унтерпришибеевщины нет. В Башкирии много добровольцев, желающих воевать именно в этом полку, тут земляки, тут порядок, тут забота о людях. Идёт тестирование предметного набора. Один из примеров отношений к людям в полку: раз в двадцать дней формируется автобус с отпускниками. Их организованно везут в Башкирию и через две недели обратно. Короче говоря, это пример землячества в масштабе полка», — пришёл к выводу Александр Сладков.

Видео:Телеграм-канал репортёра ВГТРК Александра Сладкова

Александр Сладков добавил, что он готовит специальный репортаж на «Вести недели», в котором расскажет о службе военнослужащих из Башкирии в СВО («Россия-1», воскресенье, 19 марта, 20:00).

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Автор:Эдуард Кускарбеков
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