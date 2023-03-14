Военкор Александр Сладков побывал на позиции военнослужащих из Башкирии в зоне СВО

Российский военный журналист, специальный корреспондент дирекции информационных программ «Вести» Александр Сладков, который долгое время находится в зоне специальной военной операции и освещает её ход, встретился на передовой с военнослужащим из Башкирии.

Информационное агенство «Башинформ» приводит короткий диалог между военкором и бойцом.

«Нормально всё?» — поинтересовался у башкирского воина Александр Сладков.

«Всё нормально. Всё тихо», — отвечает ему воин.

Военнослужащий стоит на посту. Он следит за позициями противника на противоположенном берегу Каховского водохранилища. До него около 13 км.

«Откуда ты родом? Как тебя зовут?» — спрашивает Александр Сладков.

Башкирский воин немногословен и продолжает нести наблюдение, но всё же сказал, что он из Туймазинского района и зовут его Ильмир. «Ни одного человека не из Башкирии я пока не видел», — заметил Александр Сладков. Он узнал у бойца, что имя Ильмир переводится как «Иль» — это «страна», ну, а значение слова «мир» и так ясно.

«Мирная страна. Слушайте, ребята, честно говоря, с башкирами я встречался. Ребята классные, честное слово. Спокойные, вроде уральцы, но как сибиряки. А противник вот он рядом, рукой подать», — говорит репортёр.

Ильмир рассказал Александру Сладкову, что до выполнения боевых задач СВО работал в Башкирии механизатором в сельском производстве.

«Мог же и не пойти?» — спрашивает спрашивает Александр Сладков.

«Мог. Но Родина позвала. Родину надо защищать», — ответил Ильмир.

«Послушайте, дорогие мои ребята, надо Родину защищать», — заключил Александр Сладков, покидая расположение башкирских воинов.