Из Уфы в зону СВО после отпуска уехала ещё одна группа мобилизованных

«Воины, вы убываете к месту прохождения своей службы на территории специальной военной операции. Там вас ждут ваши товарищи. Им тоже предстоит приехать в отпуск. Передаю вам большой привет от Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Башкирия гордится вами и делает всё, чтобы вы были спокойны за своих родных и близких», – сказал Алик Камалетдинов.

После короткого, но необходимого инструктажа, командир дал военнослужащим несколько минут на то, чтобы они ещё раз обняли своих матерей, отцов, жён и детей. В это время корреспондент информагентства «Башинформ» поинтересовался у мобилизованных, как они отдохнули.

«Отдохнул хорошо. Повидал родственников, друзей, соседей. Дома всё в порядке. За это я благодарю руководство республики и районную администрацию. У нас маленький ребёнок и моя супруга говорила, что ей всегда предлагали помощь. Ни одна её просьба не осталась без внимания. Отпуск пролетел быстро, надо возвращаться в зону СВО. Теперь меня ждут уже там – товарищи, задачи. Мы защищаем нашу Родину, и победа будет за нами», – говорит боец с позывным «Шабал».

«Как только приехал домой, тут же затопил жаркую баню, от души попарился. В подразделении она у нас есть, но с домашней, конечно же, не сравнится. Затем всей семьёй приготовили большой казан плова. Собрались все родные и друзья. Вопросов не задавали, мы больше говорили о домашних делах. Моё домашнее хозяйство крепкое, как бетон. Оно у меня всегда в порядке. Очень рад, что таковым оно остаётся и в моё отсутствие», – признался боец «Бетон».

Командир роты «Опасный» в отпуске выступал на уроках мужества. По его словам, дети живо интересуются боевой обстановкой.