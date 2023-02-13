Из Уфы в зону СВО после отпуска уехала ещё одна группа мобилизованных

Сегодня, 13 февраля, из Уфы к месту несения службы в зоне специальной военной операции отправилась очередная группа мобилизованных. Военнослужащие провели на родине положенный им отпуск, отдохнули в кругу семьи, проверили, всё ли в порядке в домашнем хозяйстве. Через несколько десятков часов они вновь займут свои позиции на передовой.
Как ранее информировало информагентство «Башинформ», бойцов в Башкирию и обратно на Донбасс перевозят автобусы «Башавтотранса». Это поручение Главы республики Радия Хабирова. Воины будут возвращаться в отпуска, и отбывать в свои расположения организованными группами согласно указу министерства обороны РФ.
На построении к бойцам традиционно обратился советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов. В своём напутственном слове офицер пожелал им достойно нести боевое дежурство, поддерживать друг друга и всегда оставаться доблестными и отважными воинами Башкирии.
«Воины, вы убываете к месту прохождения своей службы на территории специальной военной операции. Там вас ждут ваши товарищи. Им тоже предстоит приехать в отпуск. Передаю вам большой привет от Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Башкирия гордится вами и делает всё, чтобы вы были спокойны за своих родных и близких», – сказал Алик Камалетдинов.
После короткого, но необходимого инструктажа, командир дал военнослужащим несколько минут на то, чтобы они ещё раз обняли своих матерей, отцов, жён и детей. В это время корреспондент информагентства «Башинформ» поинтересовался у мобилизованных, как они отдохнули.
«Отдохнул хорошо. Повидал родственников, друзей, соседей. Дома всё в порядке. За это я благодарю руководство республики и районную администрацию. У нас маленький ребёнок и моя супруга говорила, что ей всегда предлагали помощь. Ни одна её просьба не осталась без внимания. Отпуск пролетел быстро, надо возвращаться в зону СВО. Теперь меня ждут уже там – товарищи, задачи. Мы защищаем нашу Родину, и победа будет за нами», – говорит боец с позывным «Шабал».
«Как только приехал домой, тут же затопил жаркую баню, от души попарился. В подразделении она у нас есть, но с домашней, конечно же, не сравнится. Затем всей семьёй приготовили большой казан плова. Собрались все родные и друзья. Вопросов не задавали, мы больше говорили о домашних делах. Моё домашнее хозяйство крепкое, как бетон. Оно у меня всегда в порядке. Очень рад, что таковым оно остаётся и в моё отсутствие», – признался боец «Бетон».
Командир роты «Опасный» в отпуске выступал на уроках мужества. По его словам, дети живо интересуются боевой обстановкой.
«Я объяснил школьникам, какие задачи выполняет Россия на территории проведения СВО. У некоторых из них отцы и братья тоже на передовой. Мальчишки говорят о них с гордостью. Что интересно, они начали усерднее заниматься на уроках физкультуры. Это правильно, мужчины Башкортостана никогда не были слабыми», – сказал «Опасный».
Молодой боец с позывным «Ням-ням» нежно обнимает молодую девушку. Не решаемся побеспокоить их буквально за минуты до посадки в автобус. Но военнослужащий сам заметил нас и улыбаясь сказал:
«Это самый лучший отпуск в моей жизни! Я – женился! Состоялся никах, родные сделали праздник. Собрались все родственники, их у меня очень много, друзья. Было очень весело и очень рад, что выходные дни прошли в таком насыщенном, я бы даже сказал, бешенном ритме. Но пора возвращаться к моей боевой семье. За четыре месяца мы очень сроднились, стали ещё больше сплочённые. Родные за нас переживают, но обратите внимание, мы прощаемся радостно. Не заметят, как пройдёт время, и мы снова встретимся», – говорит «Ням-ням».
Мама бойца Минзаля-апа тоже считает, что разница между проводами сына осенью прошлого года и сейчас заметна.
«И у нас, и у сына появилась уверенность. Мы знаем, что у него всё в порядке. И он увидел, что дома всё хорошо. А осенью, конечно же, были переживания, не без этого. Поэтому я хочу обратиться к матерям, супругам башкирских воинов: ждите своих мужчин, верьте, что они вернутся живыми и здоровыми, молитесь за них. Их дело правое. Как и их деды, они сегодня на защите Родины и им мы обязаны мирной, спокойной жизнью», – отметила Минзаля-апа.
Прозвучала команда: «Бойцы, по машинам!». Автобусы в сопровождении экипажей МЧС отправились в зону СВО. «Ждите нас, мы вернёмся и обязательно с победой», – сказали воины.
Добавим, это уже третья организованная отправка военнослужащих из отпуска в зону СВО. Воины дома встречались и с руководителями муниципалитетов. Все поступившие от бойцов вопросы и просьбы записаны и будут решаться.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.
«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров.