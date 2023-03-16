В Башкирии работникам культуры, переехавшим в села или малые города, выдадут по миллиону рублей

На официальном интернет-портале правовой информации РБ опубликован указ Главы Башкирии «О мерах государственной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Башкортостан».

Согласно документу, в 2023 году будет оказана господдержка 30 работникам государственных или муниципальных учреждений культуры или учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в размере 1 млн рублей каждому. Претендовать на выплату могут специалисты, приехавшие в село или малые города с населением до 50 тыс. человек. Порядок предоставления выплаты разработают в течение месяца.

Ранее «Башинформ» сообщал, что молодым ученым в Башкирии ежегодно будут присуждаться гранты в размере 200 млн рублей.