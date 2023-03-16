Бились до последнего, показали «ракетную игру», не хватило опыта: итоги сезона для «Салавата Юлаева»

В этом году сезон для хоккейного клуба «Салават Юлаев» закончился необычно рано, уфимские хоккеисты в упорной борьбе уже в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина уступили владивостокскому «Адмиралу» и не смогли дальше пройти в погоне за главным трофеем КХЛ. Понять разочарование болельщиков ХК понять вполне можно, но по общему итогу игры наших хоккеистов в сезоне есть все предпосылки для движения команды вперед.

На встрече с руководством, тренерским штабом и игроками хоккейного клуба Радий Хабиров поблагодарил команду за регулярный чемпионат, который «Салават Юлаев» закончил на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Глава республики поручил менеджменту клуба провести работу над ошибками по результатам выступления команды в плей-офф и начать подготовку к следующему сезону.

«Самое главное, что вы бились до последнего, радовали болельщиков динамичной, быстрой, «ракетной» игрой. Никто просто так вас не прошёл. В условиях непростого периода для команды вы показали замечательные достижения. Плей-офф. Понимаю, что соперник был тяжёлый. И с самого начала его нельзя было недооценивать. Вам нужно проанализировать, как и почему случилось, что проиграли. Но в жизни бывает так: один раз споткнулся – надо быстро встать и идти дальше. Лично я живу по такому принципу. Надеюсь, что и вы тоже. Понимаю, что в спорте так: проиграл – значит проиграл. Я сам живу по принципу «счёт на табло». Но это не повод унывать. Нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Все жители республики в вас верят», - отметил Радий Хабиров.

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в составе сборных СССР, заслуженный тренер России Вячеслав Быков, под руководством которого ХК «Салават Юлаев» 16 апреля 2011 года впервые в истории башкирского хоккея стал обладателем Кубка Гагарина, убеждён, что молодые игроки — это жизнь и будущее клуба. Об этом прославленный тренер сказал в интервью журналистам спортивной редакции «Башкирского спутникового телевидения».

«Безусловно, молодёжь — это жизнь клуба, его будущее. Благодаря молодым игрокам клуб имеет возможность продолжать традиции, которые были заложены ещё до них. Поэтому привлечение молодёжи, как мне кажется, необходимость и обязанность любого тренерского штаба. Поэтому приветствую то, что главный тренер Виктор Козлов привлекает молодых ребят. Безусловно, сразу ждать результатов от молодых хоккеистов очень сложно. Но таланты есть. Когда я играл, в Уфе было очень много молодых, талантливых ребят, которые потом выступали за сборные Союза и России. И сейчас есть перспективная молодёжь. Теперь ей нужно дать путёвку. Нам тоже давали эту путёвку, протягивали руку и мы, не стесняясь, и даже наоборот, с рвением старались ворваться в хоккей», — сказал Вячеслав Быков.

Глава Башкортостана во время встречи выразил удовлетворение работой тренерского штаба команды во главе с Виктором Козловым и заявил, что специалист продолжит возглавлять команду, остается работать и тренерский штаб, сохраняется и основной костяк команды. Молодые воспитанники клуба показывают хороший прогресс. А значит, у «Салавата Юлаева» есть большой потенциал для улучшения результата в следующем сезоне.

«Тот состав, который у вас сейчас есть, уникален, на мой взгляд. В прошлом году вам, Виктор Николаевич, пришлось перестраивать команду. Спасибо за эту большую работу! Когда у нас ушли легионеры и ряд опытных игроков, молодые ребята «вытаскивали» игру. У нас 10 воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев». Вы знаете мою позицию, я всегда сторонник того, чтобы на льду играли наши башкирские ребята, наша молодёжь. Спасибо, что дали им возможность, как говорится, поднять голову, встать на крыло. Этот непростой трансформационный период команда прошла очень достойно. Во время тяжёлого регулярного чемпионата вы получили очень ценный опыт. Виктор Николаевич, особые слова благодарности вам. Вы приняли команду в непростой период. И сами росли вместе с ней. Уверен, что у вас есть желание двигаться дальше и добиваться более высоких результатов в следующем сезоне», - подытожил Радий Хабиров.

С мнением Главы Башкортостан согласен и Вячеслав Быков. Он считает, что главный тренер ХК «Салават Юлаев» берёт инициативу и риск на себя, что привлекает молодежь. По его словам, в будущем это обязательно окупится.

«Безусловно, их надо окружить ветеранами, опытными игроками, чтобы ребята быстрее окрепли, брали инициативу в свои руки и показывали результат. Это же ещё и привлечение болельщиков. Хоккеисты, которые прошли всю школу „Салавата Юлаева“, будут привлекать родных и близких, друзей и „Уфа-Арена“ будет заполнена до отказа. Это важно. Это те традиции, которые переходят из поколения в поколение. Поэтому я, повторюсь, приветствую то, что Виктор берёт риск на себя. Однако нужно терпеливо, профессионально работать с молодёжью. У Виктора большой опыт. Думаю, что он справится и мы снова увидим звёзды, которые будут нас радовать и в игре „Салавата Юлаева“, а в будущем и за сборную России. Так что удачи. Будем болеть и переживать. И поддерживать», — отметил Вячеслав Быков.

Мнение прославленного тренера разделяет и чемпион мира 2008 и 2009 годов, заслуженный мастер спорта России Виталий Прошкин, который выступал за «Салават Юлаев» в 2007-2014 годы и завоёвывал с клубом Кубок Гагарина.

«У «Салавата Юлаева» были взлёты и падения. Если смотреть на регулярный чемпионат, то в целом ни одна из команд лиги ровно его не прошла. В начале этого сезона «Салават Юлаев» шёл на первых ‒ вторых местах. Конечно, надо признать, из команды ушли легионеры. На них многие возлагали надежды. На их смену пришли молодые игроки, воспитанники «Салавата Юлаева». Ребята практически не играли в КХЛ и на них легла нагрузка. Не все из них были к ней готовы, играли мало, а результат нужен здесь и сейчас. У молодых хоккеистов нет опыта, они могут быстро уставать. И менее «обстрелянных» ребят неким было заменить. Я следил за играми «Салавата Юлаева» и в Москве, и в Уфе. Игра команды мне нравится. Хоккеисты создавали опасные моменты. Но среди них нет мастеров. Совершают ошибки, за которые судьи тут же наказывают. Вратари в команде хорошо ловили шайбы, но всё же пропускали те голы, которые можно было бы предотвратить. Обратите внимание, проиграли «Адмиралу», который пропустил меньше всех в лиге. Их вратарь очень хорошо выручил команду. Молодым «юлаевцам» всё-таки мастерства и хладнокровия чуть-чуть не хватило. Но в любом случае игра уфимских хоккеистов нравится. Позицию Главы Башкортостана Радия Хабирова я поддерживаю, согласен за один год команду не создать. Для игроков, которые ещё не «понюхали порох», один год - это ничего. Даже если бы пришли мастера, короткий период ничего бы не решил. Тем не менее, прогресс есть. Да, болельщики ждали другой результат, но надо понимать, что необходимо время для сыгранности. Так не бывает, чтобы пришли игроки и уже готовы играть, в любом случае нужна обкатка», - прокомментировал для агентства «Башинформ» Виталий Прошкин.

Лучший вратарь КХЛ (2012, 2013), двукратный чемпион мира (2008, 2009), шестикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, в том числе и в составе уфимской команды Александр Еременко считает, что Главу Башкортостана Радия Хабирова надо благодарить за терпение и поддержку клуба. По его мнению, руководитель республики дал ребятам уверенность и шанс исправить ситуацию, а это дорогого стоит.

«Я следил за играми «Салавата Юлаева», ребята достойно сыграли. Проблема отсутствия иностранных игроков возникает во многих клубах. Да, есть дефицит игроков высокого класса. Но ничего в этом страшного нет. Думаю, идёт правильное направление, когда в спорте воспитываются молодые игроки. Сейчас им надо набраться опыта. «Салават Юлаев» играл лучше, чем «Адмирал». Но это хоккей и удача была на стороне владивостокцев. К Виктору Козлову (Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев», - прим. ред.) отношусь с уважением. Прежде всего, он хороший человек, спортсмен, профессионал своего дела и, безусловно, отличный тренер. Конечно, жалко и обидно, что вылетели в раунде плей-офф. Но, повторюсь, ничего страшного. Надо благодарить руководство клуба. И Главу Башкортостана Радия Хабирова ‒ за терпение и поддержку клуба. Руководитель республики дал ребятам уверенность и шанс исправить ситуацию, а это дорогого стоит. Команда в Уфе всегда была крепкой и сплочённой. Так что думаю в будущем всё будет хорошо, будем ждать следующий сезон и готовиться к нему. Все получили опыт и сделают соответствующие выводы. Очень важно воспитывать своих игроков. Конечно, можно приобретать двух-трёх легионеров хорошего класса, но не больше. И не из тех, кто отыграют сезон и исчезают. Молодым игрокам необходимо учиться у них и набираться опыта», - рассказал агентству «Башинформ» о своих впечатлениях от игры ХК «Салават Юлаев» в этом сезоне Александр Еременко.

По мнению генерального директора хоккейного клуба «Салават Юлаев» Рината Баширова в коллективе есть понимание задач дальнейшей работы.

«Безусловно, мы не можем записать прошедший сезон в актив, потому что ожидания были большими. Ребята сами тоже расстроены. Разочарование – вот слово, которое подходит для описания состояния команды. С другой стороны это говорит о том, что ожидания были обоснованными – ребята были готовы. Все наши хоккеисты знают, что нет задач, которые мы не смогли бы выполнить, если сплотимся. Был сложный период в формировании команды – уехали иностранцы. Но у нас есть плеяда молодых игроков. И мы понимали, что прошедший сезон будет для нас переходным», - отметил Ринат Баширов.

Капитан команды Григорий Панин высоко оценил потенциал молодых хоккеистов, который нужно реализовать в новом сезоне.

«В этом году у ребят был очень хороший шанс. Они достойно себя проявили. Наша молодёжь примерила на себя новую роль по ходу сезона. А это тяжело – становиться лидером, если тебе всего 20 лет. Но они справились, за год возмужали. Будем работать дальше, применять набранный опыт», - отметил капитан ХК «Салават Юлаев».

Кстати после окончания тренировочных сборов ХК «Салават Юлаев» отправится в тур по городам и районам Башкортостана. Игроки команды проведут в муниципалитетах мастер-классы для юных хоккеистов, примут участие в автограф-сессиях и встретятся с болельщиками.

Нам болельщикам хоккейного клуба остается ждать будущего сезона, чтобы опять заполнять трибуны «Уфа арены», дружно болеть за наших ребят, желать им яркой игры и красивых побед. И как знать, может уже в 2024 году в юбилейный для столицы республики год, Уфа и весь Башкортостан громко и гордо будут отмечать победу и встречать Кубок Гагарина.