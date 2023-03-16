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Сегодня, 13:57

Глава Башкирии озвучил краткие итоги сезона ХК «Салават Юлаев»

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил краткие итоги сезона хоккейного клуба «Салават Юлаев». 

В своем телеграм-канале руководитель республики поблагодарил команду за регулярный чемпионат, а также за то, что «юлаевцы» показали «боевой, красивый хоккей». При этом отметил, что уфимские хоккеисты занимали последний раз второе место в Восточной конференции в 2018 году.

«После ухода легионеров, ряда опытных игроков в команде стали играть 10 воспитанников уфимского клуба. На мой взгляд, главным итогом этого сезона было то, что «юлаевцы» побеждали именитые команды, 20-летние парни дали бой взрослым опытным игрокам. В накале этого сезона начал формироваться новый «Салават Юлаев», - заявил Радий Хабиров после встречи с руководством и хоккеистами уфимского клуба. - Мне кажется, что вместе с командой вырос и тренерский штаб. Спасибо Виктору Николаевичу за работу в прошлом сезоне, за невозмутимость и желание вести «Салават» вперед». 

Как подчеркнул Глава Башкирии, плей-офф для уфимского клуба был, конечно, неудачным. Болельщики ждали другой результат.

«Надо извлечь уроки из ошибок и двигаться дальше. Как и все башкортостанцы, верю в нашу команду», - подытожил Радий Хабиров. 

Как сообщал 11 марта «Башинформ», во Владивостоке «Салават Юлаев» потерпел поражение в матче с «Адмиралом» и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина.

В предыдущий раз «Салават Юлаев» и «Адмирал» встречались в Уфе 9 марта. Матч и тогда завершился поражением хозяев в овертайме, информировал «Башинформ».

Автор:Галина Бахшиева
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