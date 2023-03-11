«Салават Юлаев» потерпел поражение в матче с «Адмиралом» и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

«Салават Юлаев» потерпел очередное поражение в матче с «Адмиралом». Шестая встреча команд в серии плей-офф Кубка Гагарина состоялась сегодня, 11 марта, во Владивостоке.

Счёт в игре открыли гости. Шайбу на 17-й минуте забросил Александр Хмелевский — 0:1. На 28-й минуте счёт сравнялся, гол «юлаевцам» забил Павел Шэн — 1:1.Через меньше четырёх минут владивостокцы забросили гостям ещё одну шайбу. Гол забил Иван Емец — 2:1. Цифры на табло вновь стали одинаковыми на 44-й минуте. Александр Хмелевский оформил дубль — 2:2. За две минуты до финального свистка решающую шайбу «Салавату Юлаеву» забросил Антон Берлëв — 3:2.

В предыдущий раз «Салават Юлаев» и «Адмирал» встречались в Уфе 9 марта. Матч и тогда завершился поражением хозяев в овертайме, сообщало информагентство «Башинформ».