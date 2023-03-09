«Салават Юлаев» в Уфе уступил «Адмиралу» из Владивостока в овертайме

Сегодня, 9 марта, «Салават Юлаев» провёл очередной матч Кубка Гагарина с «Адмиралом» из Владивостока. Пятая встреча в серии плей-офф состоялась в Уфе. Соперники до сегодняшней игры шли в серии с равным счётом 2-2. Но сегодня матч в Уфе завершился поражением дружины Виктора Козлова (3:4 ОТ).
К сожалению уфимских болельщиков, первый период был омрачён двумя пропущенными шайбами. Первый гол «Салавату Юлаеву» уже на первой минуте игры забил Александр Шевченко — 0:1. Спустя меньше минуты вратарь «юлаевцев» Илья Ежов не смог противостоять броску Данила Файзуллина — 0:2. При этом хозяева заработали два штрафа. Сначала судьи наказали всю команду за задержку игры, затем Николая Кулёмина за игру высоко поднятой клюшкой.
Второй отрезок встречи выдался динамичным. Дальневосточники на 24-й минуте забросили «Салавату Юлаеву» третью шайбу. Автором гола стал Юрий Паутов — 0:3. Натиск гостей очень нервировал хозяев льда. Не обошлось без стычек. В результате капитана «юлаевцев» Григория Панина оштрафовали на две минуты за грубость. Следом за ним на скамейку штрафников отправились хоккеисты «Адмирала» Либор Шулак и Александр Шевченко. «Салават Юлаев» воспользовался большинством и размочил счёт. Сначала шайбу на 33-й минуте изящным броском с дальней линии забросил Михаил Науменков — 1:3. Затем, спустя меньше полторы минуты, отставание сократил Алексей Пустозёров — 2:3.
В третьем периоде счёт на табло поменял Алексей Пустозёров. Уфимский форвард буквально за секунды до финального свистка сравнял счёт и вывел игру в овертайм — 3:3.
Решающий гол в дополнительном периоде «Салавату Юлаеву» забил Александр Шевченко — 3:4 (ОТ).
Напомним, «Салават Юлаев» в Уфе, 1 марта, когда началась серия плей-офф, уступил «Адмиралу» (1:2), 3 марта уфимцы одержали победу над гостями (5:2). Встреча с «Адмиралом» во Владивостоке 5 марта закончилась поражением уфимцев в овертайме (3:2), а четвёртая игра с дальневосточниками завершилась победой гостей (1:0), сообщало информагентство «Башинформ».