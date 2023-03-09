«Салават Юлаев» в Уфе уступил «Адмиралу» из Владивостока в овертайме

Сегодня, 9 марта, «Салават Юлаев» провёл очередной матч Кубка Гагарина с «Адмиралом» из Владивостока. Пятая встреча в серии плей-офф состоялась в Уфе. Соперники до сегодняшней игры шли в серии с равным счётом 2-2. Но сегодня матч в Уфе завершился поражением дружины Виктора Козлова (3:4 ОТ).

К сожалению уфимских болельщиков, первый период был омрачён двумя пропущенными шайбами. Первый гол «Салавату Юлаеву» уже на первой минуте игры забил Александр Шевченко — 0:1. Спустя меньше минуты вратарь «юлаевцев» Илья Ежов не смог противостоять броску Данила Файзуллина — 0:2. При этом хозяева заработали два штрафа. Сначала судьи наказали всю команду за задержку игры, затем Николая Кулёмина за игру высоко поднятой клюшкой.