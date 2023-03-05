«Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» в овертайме третьего матча плей-офф

Сегодня, 5 марта, «Салават Юлаев» провёл третий матч серии плей-офф Кубка Гагарина. «Юлаевцы» сыграли во Владивостоке с «Адмиралом». Встреча завершилась поражением уфимцев (3:2).
Напомним, первые две игры в Уфе закончились в серии с равным счётом. «Салават Юлаев» 1 марта уступил «Адмиралу» (1:2), а 3 марта уфимцы одержали победу над гостями (5:2), сообщало информагентство «Башинформ».
В первом периоде матча Илья Ежов и Никита Серебряков испытали несколько опасных моментов. «Адмирал» произвёл восемь бросков в створ ворот, «Салават Юлаев» — шесть. Тем не менее, голкиперы свои ворота защищали надёжно и отрезок завершился с нулевым счётом.
Счёт на табло открылся на 38-й минуте. Шайбу дальневосточникам забросил Артём Пименов — 0:1. На 39-й минуте в ворота хозяев льда прилетела ещё одна шайба, гол забил Николай Кулёмин — 0:2. Всего во втором периоде «Адмирал» и «Салават Юлаев» обменялись 19 и 18 бросками в створ ворот, соответственно.
В третьем периоде «моряки» размочили счёт. Шайбу гостям на 44-й минуте забил Динар Хамидуллин — 1:2. А на 57-й минуте бросок Евгения Лисовца — 2:2 — перевёл игру в овертайм. Решающий гол в дополнительном времени забил Юрий Паутов — 3:2.
Следующий гостевой матч «Салават Юлаев» проведёт 7 марта.