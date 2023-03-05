«Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» в овертайме третьего матча плей-офф

В первом периоде матча Илья Ежов и Никита Серебряков испытали несколько опасных моментов. «Адмирал» произвёл восемь бросков в створ ворот, «Салават Юлаев» — шесть. Тем не менее, голкиперы свои ворота защищали надёжно и отрезок завершился с нулевым счётом.

Счёт на табло открылся на 38-й минуте. Шайбу дальневосточникам забросил Артём Пименов — 0:1. На 39-й минуте в ворота хозяев льда прилетела ещё одна шайба, гол забил Николай Кулёмин — 0:2. Всего во втором периоде «Адмирал» и «Салават Юлаев» обменялись 19 и 18 бросками в створ ворот, соответственно.