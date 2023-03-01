«Салават Юлаев» уступил в первом матче плей-офф с «Адмиралом»

«Салават Юлаев» проиграл первый матч домашней серии плей-офф Кубка Гагарина. Сегодня, 1 марта, «юлаевцы» сыграли в Уфе с «Адмиралом» из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 1:2 в пользу гостей.
В первом периоде соперники показали, что не намерены уступать друг другу. Обе команды провели эффективные броски в створ, но голкиперы Илья Ежов и Никита Серебряков были непробиваемые. «Адмирал» два раза наказали. На скамейку штрафников судьи отправили Данила Гутика и Михала Криштоф. На последней минуте у «Салавата Юлаева» был шанс открыть счёт. Джош Хо-Сэнг вышел один на один с вратарём «моряков», но гол забить не получилось. Период закончился ничьёй — 0:0.
В начале второго отрезка счёт открыл «Адмирал». Шайбу на 26-й минуте забросил Данил Файзуллин — 0:1. Надо отметить, что в ходе матча военнослужащие башкирского батальона им. Александра Доставалова передали в видеосообщении «Салавату Юлаеву» победы в плей-офф.
И тут за считанные минуты до окончания периода «юлаевцы» сравняли счёт. Ворота гостей на 38-й минуте распечатал Александр Хмелевский — 1:1. Команды вновь ушли на перерыв с равным счётом.
Заключительная двадцатиминутка победителя матча не выявила. Исход игры решила заброшенная шайба в дополнительном времени. Автором гола стал Прохор Корбит — 1:2.
Второй матч с «Адмиралом» состоится на льду «Уфа-Арены» 3 марта. Игры с «моряками» продолжатся во Владивостоке 5 и 7 марта.
Напомним, сегодня до начала матча на встречу с хоккеистами «Салавата Юлаева» пришёл Глава Башкирии Радий Хабиров, сообщало информагентство «Башинформ». Руководитель республики обратился к спортсменам со словами поддержки и пожелал им выиграть Кубок Гагарина.
«Мы все болеем за нашу любимую команду, где бы мы ни находились. Кубок Гагарина надо брать и никогда не стесняйтесь амбициозных планов», — сказал «юлаевцам» Радий Хабиров.