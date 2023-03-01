«Салават Юлаев» уступил в первом матче плей-офф с «Адмиралом»

Второй матч с «Адмиралом» состоится на льду «Уфа-Арены» 3 марта. Игры с «моряками» продолжатся во Владивостоке 5 и 7 марта.

Напомним, сегодня до начала матча на встречу с хоккеистами «Салавата Юлаева» пришёл Глава Башкирии Радий Хабиров, сообщало информагентство «Башинформ». Руководитель республики обратился к спортсменам со словами поддержки и пожелал им выиграть Кубок Гагарина.

«Мы все болеем за нашу любимую команду, где бы мы ни находились. Кубок Гагарина надо брать и никогда не стесняйтесь амбициозных планов», — сказал «юлаевцам» Радий Хабиров.