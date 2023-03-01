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Сегодня, 21:54

«Салават Юлаев» уступил в первом матче плей-офф с «Адмиралом»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Салават Юлаев» проиграл первый матч домашней серии плей-офф Кубка Гагарина. Сегодня, 1 марта, «юлаевцы» сыграли в Уфе с «Адмиралом» из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 1:2 в пользу гостей.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В первом периоде соперники показали, что не намерены уступать друг другу. Обе команды провели эффективные броски в створ, но голкиперы Илья Ежов и Никита Серебряков были непробиваемые. «Адмирал» два раза наказали. На скамейку штрафников судьи отправили Данила Гутика и Михала Криштоф. На последней минуте у «Салавата Юлаева» был шанс открыть счёт. Джош Хо-Сэнг вышел один на один с вратарём «моряков», но гол забить не получилось. Период закончился ничьёй — 0:0.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В начале второго отрезка счёт открыл «Адмирал». Шайбу на 26-й минуте забросил Данил Файзуллин — 0:1. Надо отметить, что в ходе матча военнослужащие башкирского батальона им. Александра Доставалова передали в видеосообщении «Салавату Юлаеву» победы в плей-офф.

Видео:телеграм-канал «Башкирский батальон»

И тут за считанные минуты до окончания периода «юлаевцы» сравняли счёт. Ворота гостей на 38-й минуте распечатал Александр Хмелевский — 1:1. Команды вновь ушли на перерыв с равным счётом.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Заключительная двадцатиминутка победителя матча не выявила. Исход игры решила заброшенная шайба в дополнительном времени. Автором гола стал Прохор Корбит — 1:2.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Второй матч с «Адмиралом» состоится на льду «Уфа-Арены» 3 марта. Игры с «моряками» продолжатся во Владивостоке 5 и 7 марта.

Напомним, сегодня до начала матча на встречу с хоккеистами «Салавата Юлаева» пришёл Глава Башкирии Радий Хабиров, сообщало информагентство «Башинформ». Руководитель республики обратился к спортсменам со словами поддержки и пожелал им выиграть Кубок Гагарина.

«Мы все болеем за нашу любимую команду, где бы мы ни находились. Кубок Гагарина надо брать и никогда не стесняйтесь амбициозных планов», — сказал «юлаевцам» Радий Хабиров.
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Автор:Эдуард Кускарбеков
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