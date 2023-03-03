Новости Башкортостана и Уфы
75.47
+0.22
80.19
+0.09
83.37
-1.38
-5 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Вчера, 21:27

«Салават Юлаев» одержал победу во втором матче плей-офф Кубка Гагарина с «Адмиралом»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 3 марта, «Салават Юлаев» провёл второй домашний матч плей-офф Кубка Гагарина. Уфимские хоккеисты ещё раз сыграли с «Адмиралом» из Владивостока.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Юлаевцы» решительно настроились на успех после прошлого досадного поражения. Напомним, 1 марта «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу», сообщало информагентство «Башинформ».

Читайте по теме

В то же время гости тоже не расслаблялись после первой победы и было видно, что намерены закрепить успех. Тем не менее счёт открыли «юлаевцы». На второй минуте гол забил Шакир Мухамадуллин — 1:0. Но на пятой минуте Михал Криштоф счёт сравнял — 1:1.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Впереди ещё два периода, а болельщики «Салавата Юлаева» нетерпеливо сотрясали своды «Уфа-Арены», требуя от любимой команды желанной победы. Дружина Виктора Козлова не заставила себя долго ждать: команду на 15-й минуте вырвал вперёд Данил Башкиров (2:1) и на 20-й минуте Данил Алалыкин (3:1). Первый период уфимцы завершили с убедительной победой.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Во втором периоде «Салават Юлаев» продолжил натиск. На 30-й минуте шайбу в ворота Никиты Серебрякова забросил Иван Дроздов — 4:1. Гости нервничают, совершают ошибки: после гола уфимского форварда «Адмирал» зарабатывает командный штраф за задержку игры, а через минуту после этого на скамейку штрафников отправился и Либор Шулак за игру высоко поднятой клюшкой. В итоге команда соперников продолжила игру в составе трёх полевых хоккеистов, чем успешно и воспользовались хозяева льда: Александр Хмелевский на 31-й минуте развил преимущество «Салавата Юлаева» — 5:1.

«Морякам» в конце второго отрезка удалось сократить отставание, воспользовавшись меньшинством в составе уфимцев. Дело в том, что Григорий Панин пытался предотвратить грубую игру гостей по отношению к своему товарищу — вратарю Илье Ежову, за что судьи вывели капитана «юлаевцев» из игры на две минуты. Владивостокцы воспользовались большинством и к концу периода на табло благодаря броску Антона Берлёва загорелись 5:2.

В заключительном периоде счёт на табло не поменялся. «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии — 1:1. Далее уфимской команде предстоит сыграть в гостях на Дальнем Востоке.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Читайте по теме
Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика