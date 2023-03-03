«Салават Юлаев» одержал победу во втором матче плей-офф Кубка Гагарина с «Адмиралом»

Сегодня, 3 марта, «Салават Юлаев» провёл второй домашний матч плей-офф Кубка Гагарина. Уфимские хоккеисты ещё раз сыграли с «Адмиралом» из Владивостока.
«Юлаевцы» решительно настроились на успех после прошлого досадного поражения. Напомним, 1 марта «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу», сообщало информагентство «Башинформ».
В то же время гости тоже не расслаблялись после первой победы и было видно, что намерены закрепить успех. Тем не менее счёт открыли «юлаевцы». На второй минуте гол забил Шакир Мухамадуллин — 1:0. Но на пятой минуте Михал Криштоф счёт сравнял — 1:1.
Впереди ещё два периода, а болельщики «Салавата Юлаева» нетерпеливо сотрясали своды «Уфа-Арены», требуя от любимой команды желанной победы. Дружина Виктора Козлова не заставила себя долго ждать: команду на 15-й минуте вырвал вперёд Данил Башкиров (2:1) и на 20-й минуте Данил Алалыкин (3:1). Первый период уфимцы завершили с убедительной победой.
Во втором периоде «Салават Юлаев» продолжил натиск. На 30-й минуте шайбу в ворота Никиты Серебрякова забросил Иван Дроздов — 4:1. Гости нервничают, совершают ошибки: после гола уфимского форварда «Адмирал» зарабатывает командный штраф за задержку игры, а через минуту после этого на скамейку штрафников отправился и Либор Шулак за игру высоко поднятой клюшкой. В итоге команда соперников продолжила игру в составе трёх полевых хоккеистов, чем успешно и воспользовались хозяева льда: Александр Хмелевский на 31-й минуте развил преимущество «Салавата Юлаева» — 5:1.
«Морякам» в конце второго отрезка удалось сократить отставание, воспользовавшись меньшинством в составе уфимцев. Дело в том, что Григорий Панин пытался предотвратить грубую игру гостей по отношению к своему товарищу — вратарю Илье Ежову, за что судьи вывели капитана «юлаевцев» из игры на две минуты. Владивостокцы воспользовались большинством и к концу периода на табло благодаря броску Антона Берлёва загорелись 5:2.
В заключительном периоде счёт на табло не поменялся. «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии — 1:1. Далее уфимской команде предстоит сыграть в гостях на Дальнем Востоке.