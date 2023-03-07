«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Адмирал» и вновь сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина

Сегодня, 7 марта, «Салават Юлаев» во Владивостоке провёл очередной матч серии плей-офф Кубка Гагарина. Четвёртая игра с «Адмиралом» завершилась победой уфимцев (1:0).

На протяжении двух периодов ни одна из команд счёт так и не сумела открыть. При этом в первом периоде «Салават Юлаев» произвёл 14 бросков в створ ворот, «Адмирал» лишь четыре. Во втором периоде «Салават Юлаев» продолжал лидировать в бросках: 19 против 14.

Нулевой показатель на табло изменился в заключительном отрезке матча. Шайбу в ворота хозяев на 55-й минуте забросил Григорий Панин — 1:0. Таким образом, «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии: 2-2.

Напомним, предыдущий выездной матч с дальневосточниками завершился поражением «юлаевцев» (3:2), сообщало информагентство «Башинформ». Голами в дружине Виктора Козлова отличились Артём Пименов и Николай Кулёмин. Следующую игру с «Адмиралом» «Салават Юлаев» проведёт в Уфе 9 марта (6+).