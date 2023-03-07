Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.02
80.55
+0.31
82.93
-0.36
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Вчера, 16:45

«Салават Юлаев» обыграл на выезде «Адмирал» и вновь сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 7 марта, «Салават Юлаев» во Владивостоке провёл очередной матч серии плей-офф Кубка Гагарина. Четвёртая игра с «Адмиралом» завершилась победой уфимцев (1:0).

На протяжении двух периодов ни одна из команд счёт так и не сумела открыть. При этом в первом периоде «Салават Юлаев» произвёл 14 бросков в створ ворот, «Адмирал» лишь четыре. Во втором периоде «Салават Юлаев» продолжал лидировать в бросках: 19 против 14.

Нулевой показатель на табло изменился в заключительном отрезке матча. Шайбу в ворота хозяев на 55-й минуте забросил Григорий Панин — 1:0. Таким образом, «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии: 2-2.

Напомним, предыдущий выездной матч с дальневосточниками завершился поражением «юлаевцев» (3:2), сообщало информагентство «Башинформ». Голами в дружине Виктора Козлова отличились Артём Пименов и Николай Кулёмин. Следующую игру с «Адмиралом» «Салават Юлаев» проведёт в Уфе 9 марта (6+).

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика