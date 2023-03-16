Вячеслав Быков: За молодыми хоккеистами будущее ХК «Салават Юлаев»

Вячеслав Быков подчеркнул, что главный тренер ХК «Салават Юлаев» берёт инициативу и риск на себя, что привлекает молодежь. По его словам, в будущем это обязательно окупится.

«Безусловно, их надо окружить ветеранами, опытными игроками, чтобы ребята быстрее окрепли, брали инициативу в свои руки и показывали результат. Это же ещё и привлечение болельщиков. Хоккеисты, которые прошли всю школу „Салавата Юлаева“, будут привлекать родных и близких, друзей и „Уфа-Арена“ будет заполнена до отказа. Это важно. Это те традиции, которые переходят из поколения в поколение. Поэтому я, повторюсь, приветствую то, что Виктор берёт риск на себя. Однако нужно терпеливо, профессионально работать с молодёжью. У Виктора большой опыт. Думаю, что он справится и мы снова увидим звёзды, которые будут нас радовать и в игре „Салавата Юлаева“, а в будущем и за сборную России. Так что удачи. Будем болеть и переживать. И поддерживать», — отметил Вячеслав Быков.

Вячеслав Быков — советский и российский хоккеист, тренер. Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в составе сборных СССР, Объединённой команды и России. Заслуженный тренер России. Главный тренер сборной России в 2006–2011 годах. Был главным тренером ХК «Салават Юлаев» в 2009-2011 годах.