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Вячеслав Быков: За молодыми хоккеистами будущее ХК «Салават Юлаев»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Вячеслав Быков, под руководством которого ХК «Салават Юлаев» 16 апреля 2011 года впервые в истории башкирского хоккея стал обладателем Кубка Гагарина, убеждён, что молодые игроки — это жизнь и будущее клуба. Об этом прославленный тренер сказал в интервью журналистам спортивной редакции «Башкирского спутникового телевидения».

«Безусловно, молодёжь — это жизнь клуба, его будущее. Благодаря молодым игрокам клуб имеет возможность продолжать традиции, которые были заложены ещё до них. Поэтому привлечение молодёжи, как мне кажется, необходимость и обязанность любого тренерского штаба. Поэтому приветствую то, что главный тренер Виктор Козлов привлекает молодых ребят. Безусловно, сразу ждать результатов от молодых хоккеистов очень сложно. Но таланты есть. Когда я играл, в Уфе было очень много молодых, талантливых ребят, которые потом выступали за сборные Союза и России. И сейчас есть перспективная молодёжь. Теперь ей нужно дать путёвку. Нам тоже давали эту путёвку, протягивали руку и мы, не стесняясь, и даже наоборот, с рвением старались ворваться в хоккей», — сказал Вячеслав Быков.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Вячеслав Быков подчеркнул, что главный тренер ХК «Салават Юлаев» берёт инициативу и риск на себя, что привлекает молодежь. По его словам, в будущем это обязательно окупится.

«Безусловно, их надо окружить ветеранами, опытными игроками, чтобы ребята быстрее окрепли, брали инициативу в свои руки и показывали результат. Это же ещё и привлечение болельщиков. Хоккеисты, которые прошли всю школу „Салавата Юлаева“, будут привлекать родных и близких, друзей и „Уфа-Арена“ будет заполнена до отказа. Это важно. Это те традиции, которые переходят из поколения в поколение. Поэтому я, повторюсь, приветствую то, что Виктор берёт риск на себя. Однако нужно терпеливо, профессионально работать с молодёжью. У Виктора большой опыт. Думаю, что он справится и мы снова увидим звёзды, которые будут нас радовать и в игре „Салавата Юлаева“, а в будущем и за сборную России. Так что удачи. Будем болеть и переживать. И поддерживать», — отметил Вячеслав Быков.

Вячеслав Быков — советский и российский хоккеист, тренер. Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в составе сборных СССР, Объединённой команды и России. Заслуженный тренер России. Главный тренер сборной России в 2006–2011 годах. Был главным тренером ХК «Салават Юлаев» в 2009-2011 годах.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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