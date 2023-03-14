Журналист Александр Сладков показал линию окопов башкирского полка в Запорожье

Журналист Александр Сладков в своем телеграм-канале разместил видео, в котором показал 37 км линии окопов башкирского полка, состоящего из мобилизованных жителей нашей республики. Сейчас бойцы обороняют Запорожскую область. На позиции есть блиндажи, пункты боепитания, отдыха и медицинского обеспечения, пулеметные «гнезда».

«Все это сделано мобилизованными ребятами из Башкирии, 99% из республики. Сделана грандиозная работа. Мобилизованные ребята просто молодцы, мне очень нравится», - говорит Сладков.

В башкирском полку мобилизованных, обороняющих первую линию на берегу Каховского водохранилища, журналист снимает специальный репортаж, который, по его словам, покажут 19 марта в 20 часов на телеканале «Россия-1».

Ранее «Башинформ» писал о том, что добровольцы батальона Росгвардии имени Салавата Юлаева стали героями документального фильма «Братья» Айгуль Ербуловой, съемки которого проводил телеканал RT. Сегодня состоялась интернет-премьера ленты.