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Вчера, 13:52

Добровольцы башкирского батальона Салавата Юлаева стали героями документального фильма «Братья»

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Добровольцы батальона Росгвардии имени Салавата Юлаева стали героями документального фильма «Братья» Айгуль Ербуловой, съемки которого проводил телеканал RT. В нем создатели рассказали о мужчинах из разных уголков страны, которые приняли решение принимать участие в спецоперации.

Часть фильма была посвящена башкирскому батальону. В документалке рассказали о том, как проходило боевое слаживание у ребят, показали кадры торжественных проводов на Советской площади. Создатель отряда Артур Юмагужин поделился, что сначала сам хотел пойти добровольцем в зону СВО, но его не взяли из-за возраста. Тогда ему пришла идея сформировать батальон.

«Есть среди них депутаты, бизнесмен есть, который дело закрыл, оставил троих детей и дом огромный. Я всегда говорю: кто к нам пришел, это лучшие сыны России, гордость Башкортостана», - поделился Юмагужин.

Один из добровольцев с позывным «Агроном» рассказал, что никогда не служил в армии и ему не приходилось держать оружие в руках. Но все же многодетный отец принял решение, что должен уйти в зону СВО.

«Я годен к строевой службе. Поэтому принял решение, что настало время послужить Родине. Семья меня поддержала. Старший сын вначале удивился, но когда мы переговорили, он все понял, принял мое решение и сказал: «Папа, я горжусь тобой!», - поделился боец.

Сегодня, 14 марта, состоялась интернет-премьера фильма. В феврале картину показали на международном фестивале документального кино «aRTel.doc: время героев».

Как ранее писал «Башинформ», третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева для выполнения боевых задач в зону спецоперации прибыл в конце декабря прошлого года. Сейчас в Башкирии начали формировать еще два новых отряда из желающих встать на защиту интересов страны.

Автор:Ляйсан Закирова
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