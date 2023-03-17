Радий Хабиров: В Башкортостане есть все условия для инвестирования

17 марта в Самаре Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. На повестке дня — улучшение делового климата и поддержка инвестиционной деятельности в регионах ПФО.

Заседание провёл полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. В обсуждении участвовали генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель министра экономического развития страны Мурат Керефов, заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Ученов, главы регионов округа.

Открывая заседание Совета, Игорь Комаров дал общую оценку экономического положения в субъектах ПФО. Он отметил стабильность ситуации, а также снижение влияния негативных эффектов от введения санкций.

Игорь Комаров подчеркнул, что в целом ситуация соответствует общероссийским тенденциям, при этом по ряду ключевых показателей округ демонстрирует рост. В частности, в 2022 году отмечался рост промышленности, производства продукции сельского хозяйства, ввода жилья, инвестиций в основной капитал.

«Безусловно, большая роль в создании благоприятной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Удалось обеспечить устойчивость экономики, защитить граждан, сохранить рабочие места, не допустить дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержать финансовую систему, предпринимателей», — сказал Игорь Комаров.

С анализом ситуации в целом по регионам округа выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что благодаря принятым мерам уровень регистрируемой и реальной безработицы в целом по ПФО снизился. На крупных и средних предприятиях в совокупности создали 96,4 тысячи рабочих мест, что на 13,7 тысячи больше, чем за 2021 год.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что основной источник инвестиций для большинства регионов — собственные средства организаций.

«В ПФО инвестиции в обрабатывающие производства составляют 30 процентов и превышают среднероссийский уровень почти вдвое. Остается высокой доля инвестиций в добычу полезных ископаемых, — сказала она. — Это говорит об устойчивой специализации округа».

В числе возможностей улучшения инвестклимата на заседании отметили ускорение получения исходно-разрешительной документации и информирование бизнеса о реализуемых в регионах мерах господдержки.

Участники обсудили и работу по развитию особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития и индустриальных парков.

«В регионах округа отмечается значительный спрос со стороны бизнеса на создание новых „точек роста“, которые предоставляют комфортные условия ведения бизнеса», — подчеркнул Игорь Комаров.

По итогам заседания Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о ключевых направлениях региональной инвестиционной политики.