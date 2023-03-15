«Своих не бросаем!»: в зону СВО из Башкирии отправился самый большой в 2023 году гумконвой

Сегодня, 15 марта, в зону СВО из Башкирии отправился самый большой в 2023 году гуманитарный конвой. В составе автоколонны 33 единицы техники: 12 грузовых автофургонов, грузовой трал, 14 легковых автомобилей и 7 микроавтобусов.

По поручению Главы республики Радия Хабирова в зону СВО бойцам батальонов имени Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева и мобилизованным везут тёплую одежду, медикаменты, канцтовары, продукты питания, личные посылки, спецоборудование и технику. В подготовке гуманитарного груза для бойцов участвовали все неравнодушные жители республики, предприятия, представители бизнеса.

Как отметил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, который приехал проводить участников гуманитарной миссии, отправка очередной автоколонны приурочена к памятной дате — воссоединению Крыма с Россией.