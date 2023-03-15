«Своих не бросаем!»: в зону СВО из Башкирии отправился самый большой в 2023 году гумконвой

Сегодня, 15 марта, в зону СВО из Башкирии отправился самый большой в 2023 году гуманитарный конвой. В составе автоколонны 33 единицы техники: 12 грузовых автофургонов, грузовой трал, 14 легковых автомобилей и 7 микроавтобусов.
По поручению Главы республики Радия Хабирова в зону СВО бойцам батальонов имени Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева и мобилизованным везут тёплую одежду, медикаменты, канцтовары, продукты питания, личные посылки, спецоборудование и технику. В подготовке гуманитарного груза для бойцов участвовали все неравнодушные жители республики, предприятия, представители бизнеса.
Как отметил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, который приехал проводить участников гуманитарной миссии, отправка очередной автоколонны приурочена к памятной дате — воссоединению Крыма с Россией.
«Это знаменательный день для всей нашей страны. То решение, которое приняли севастопольцы и крымчане в 2014 году и было поддержано нашим президентом Владимиром Путиным, было единственно верным. И мы сегодня это видим. Сейчас наши воины защищают жизни наших новых соотечественников с Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые приняли решение быть с Россией. Наш долг помочь им», — сказал вице-премьер. Он также пожелал команде гумконвоя быстрее добраться до места назначения и порадовать бойцов.
Стоить отметить, что сегодняшний гуманитарный конвой - один из крупнейших в 2023 году. По словам председателя госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, в отправке груза приняли активное участие муниципалитеты: от 20 районов отправляются 22 автомобиля.
«Мобилизованным и добровольцам также отправили передвижные бани, квадрокоптеры, тепловизоры, армейские палатки, буржуйки, генераторы, теплую одежду, продукты питания, посылки родных и близких наших бойцов, лекарства. Для информационного обслуживания деятельности подразделений отправляем и компьютерную технику. Всё необходимое собрали по заявкам самих военнослужащих. Дети своими руками смастерили окопные свечи, они также будут доставлены нашим бойцам в зону боевых действий», — рассказал глава «экстренного» ведомства.
В составе автоколонны в дальний путь сегодня отправились 97 человек, в их числе водители, сопровождающие-спасатели, шесть глав районов, представители сельских поселений.
Один из них Шамиль Кинзибаев - профессиональный водитель с 13-летним стажем из Стерлитамака. Он рад, что может быть полезен в это непростое время.
«Это уже моя вторая командировка на Донбасс, дорога дальняя, предстоит проехать почти 5 тысяч километров, но нам, водителям, не привыкать. Главное, в целости и сохранности довезти груз, который так ждут наши защитники. Рад, что могу помочь и внести свой вклад в общее дело», — признался Шамиль в беседе с корреспондентом «Башинформа».
Для главы Ишимбайского района Азата Ишемгулова это уже вторая командировка в зону СВО. Он считает важным лично встретиться и поговорить с бойцами, выразить им поддержку от соотечественников.
«Ишимбайцы за короткое время собрали 20 тонн гумпомощи. Это медикаменты для госпиталя, личные посылки и даже маскировочные сети, которые наши бабушки собственноручно сплели буквально за два дня до отправки. Также мы везем четыре автомобиля повышенной проходимости и поворотную платформу для минометной установки, изготовленную мастерами Ишимбайского района по заявке военнослужащих из добровольческого батальона имени Шаймуратова», — рассказал Азат Ишемгулов.
Примечательно, что среди добровольцев, сопровождающих обоз из Башкирии, есть и женщины. Глава администрации Темясовского сельского поселения Баймакского района Айгуль Байрамгулова решила лично проведать военнослужащих из своего района и передать им приветы от родных.
«Активные жители села, предприниматели, Баймакский союз лесничества — все дружно собрали деньги и закупили все самое необходимое, в том числе прицепную баню и автомобиль „УАЗ“. Всё собрали по заявкам самих военнослужащих. Ребята нас уже ждут», — поделилась глава сельского поселения.
Добавим, что башкирские добровольческие батальоны в качестве гуманитарной помощи уже получили более ста единиц колёсной техники, кроме того, им были доставлены экскаватор, болотоход и квадроцикл, бронированные «Уралы» и бани на колёсах. Башкирия не оставляет без помощи и внимания не только своих бойцов, поддерживает воинов из других регионов России.